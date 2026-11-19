La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado este jueves la difusión de un vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) por parte del PP donde se recrean imágenes y voces de dirigentes y ex dirigentes del PSOE y personas del entorno de Pedro Sánchez salpicadas por la corrupción, como su esposa, Begoña Gómez. En su caso, el jefe del Ejecutivo reveló el pasado octubre que su mujer había denunciado este vídeo ante los tribunales por suplantación de su imagen.

De esta forma, el órgano supervisor ha desestimado el escrito presentado por el PSOE, que sostenía que el vídeo suplantaba mediante herramientas digitales la identidad de determinadas personas, atribuyéndoles expresiones que no habían pronunciado, y denunciaba las semejanzas con su propia campaña, entre ellas el color rojo, los fondos, la tipografía y la música. Por ello, pedían su retirada inmediata, que se impidiera difundir contenidos similares y que se trasladaran los hechos a la Fiscalía.

El vídeo recrea las imágenes y voces de dirigentes o ex dirigentes del PSOE, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero, Montse Mínguez o la esposa del presidente, Begoña Gómez, a quienes atribuye frases relacionadas con distintas polémicas y casos de corrupción siguiendo la fórmula: «Si (…) es de zurdos, pues sí, soy zurdo». Así, Ábalos aparece diciendo: «Si irse de putas es de zurdos, pues sí, soy zurdo», mientras que Cerdán afirma: «Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdos, pues soy zurdo», entre otros ejemplos, recoge Ep.

Por su parte, la imagen con IA que emula a la mujer del presidente del Gobierno, procesada por dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, sale señalando: «Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente, es de zurdos… pues sí, soy zurda».

Tras la difusión de este vídeo a través de las cuentas del PP, el propio Sánchez anunció en una entrevista en el podcast Amiga date cuenta el pasado 28 de octubre la respuesta de su esposa: «Mi mujer ha puesto una denuncia por suplantación de imagen».

De esta forma, el candidato socialista criticó el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la antesala de las elecciones generales del 29 de noviembre. «Nosotros no la estamos utilizando en campaña; somos víctimas de ella», esgrimió.

«Al final, lo que está haciendo el PP es utilizar las mismas técnicas que los acosadores contra los menores», añadió Sánchez. «Un partido que aspira a gobernar lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores», criticó.

En la resolución de la JEC, el órgano supervisor recuerda que el principio de transparencia electoral exige que los ciudadanos puedan identificar al autor de los mensajes y destaca que el vídeo se difundió desde el perfil oficial del PP, cuyo nombre figuraba en la publicación.

«Desde el momento de la emisión, al constar la autoría, no ha existido duda sobre ella», señala el organismo, que considera que tanto la utilización de la palabra «zurdo» como las semejanzas entre los vídeos forman parte de la crítica política amparada por la libertad de expresión.

Sátira política

Respecto al uso de IA, la Junta Electoral subraya que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) «no prohíbe ni limita su uso como propaganda electoral» y que el vídeo denunciado puede encuadrarse en la sátira política. Además, constata que incluía expresamente el aviso «Contenido generado con IA», por lo que entiende cumplidas las exigencias de transparencia previstas en la normativa europea para estos contenidos.

La Junta descarta también que se hayan vulnerado la LOREG y rechaza trasladar los hechos a la Fiscalía, aunque precisa que las personas afectadas podrían «ejercitar acciones por los delitos de injuria o calumnia» o emprender otras actuaciones en defensa de sus derechos.

En todo caso, en lo referente al uso de IA con fines electorales, la JEC considera que la protección del principio de transparencia podrá ser objeto de una instrucción específica, «cuya aprobación se irá estudiando a la vista de los casos que se vayan planteando».