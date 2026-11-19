El equipo de campaña de Pedro Sánchez ha trabajado junto a su jefe de gabinete, Diego Rubio, y un equipo reducido, desde el propio Palacio de la Moncloa, para mentalizar al presidente del Gobierno de que no debe menospreciar al rival ni dejar que se le noten las expresiones de contrariedad e ira cuando le atacan. En este punto, sus asesores le piden que se humanice, que se muestre como persona sensible que ha soportado y «está soportando una campaña de acoso e insultos» que nunca se había visto.

Sin embargo, Sánchez irá a Dios rogando y con el mazo dando, porque sus colaboradores le han preparado una suculenta lista de lapsus, confusiones o meteduras de pata que han podido detectar en la enorme hemeroteca de todas las intervenciones realizadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la última legislatura.

Sin ir más lejos, Sánchez llevará en la punta de la lengua, para el primer bloque, la promesa de Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas, cuya autoría, al parecer, no reconoce el líder popular. Casos similares en lo relativo a la «ley de nietos», apoyada inicialmente por Feijóo, según dicen detectar los expertos en numerosas intervenciones del presidente del PP.

Otra de las «perlas» que guarda en su zurrón para el debate el presidente son datos económicos y afirmaciones de Feijóo, como la tributación en IRPF de los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que afirmó recientemente en una entrevista radiofónica que se daba y fue corregido durante el propio espacio por el entrevistador.

Sánchez lleva material para arrojar a Feijóo y un buen número de datos macroeconómicos con los que intentará adornarse. Sus «preparadores», con Diego Rubio a la cabeza, no quieren que se repitan escenas que se dieron en el último debate televisivo, previo a las elecciones de 2023, que acabó decantando a un buen número de opinadores sobre la victoria de un Feijóo sobre un «excesivamente confiado» Sánchez.

La batalla del postdebate

Sin embargo, con la actitud, las formas y el fondo estudiado para que Sánchez no repita errores del pasado, al entorno del presidente le importa mucho otra victoria: la del postdebate. Esa batalla se librará a partir de imágenes y volcado de pequeñas inserciones de la entrevista en redes sociales.

Para empezar, Sánchez tiene previsto abandonar los estudios de Sequoya, en Tres Cantos, donde se celebrará el debate, y pasar por la sede socialista, donde será recibido entre aplausos por su público, que lo aclamará pase lo que pase en el debate. Esa bienvenida, de hecho, se está preparando desde hace unos días e incluso hay prensa acreditada para ser testigo del momento.

También los jóvenes que forman parte del equipo de campaña de Sánchez más duchos en redes sociales, así como los verificadores y los guionistas, tienen encomendado el trabajo de verificar todas las afirmaciones de Feijóo y colgarlas en la red si detectan que no son ciertas. Asimismo, se encargarán de insertar los mejores momentos (siempre desde la perspectiva de Sánchez) en todas las redes sociales.

El debate es muy importante, aseguran desde el entorno de Sánchez, pero «también lo es el postdebate». Y añaden que «dependerá de cómo proyectamos nuestra lectura del debate para que la gente se forme su propia opinión».