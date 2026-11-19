Carles Puigdemont, líder de Junts, ha destrozado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a unas horas del cara a cara electoral con Alberto Núñez Feijóo y a 10 días de las elecciones generales del 29-N. El ex presidente de la Generalitat ha reconocido que «aprovechó» la «ambición desmedida» de Sánchez «para derrotar a España», describiendo así la vitola de socio parlamentario del Ejecutivo socialcomunista que su formación mantuvo hasta hace unos meses.

Puigdemont ha sacado pecho de lo obtenido, en beneficio de Junts, en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Sánchez. «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España», confirma, asegurando que los socialistas llamaron a su puerta para lograr la investidura y desde el partido separatista quisieron probar hasta qué punto llegaba «su ambición por el poder y su cinismo».

Puigdemont subraya que no confiaban en el PSOE, pero que intentarían aprovecharse de su «ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles». «Ellos iban al supermercado. Iban a decir: ‘A ver qué queréis de la lista de la compra’, y se encontraron con que nosotros no queríamos eso», relata el líder de Junts en una entrevista en El Mundo, confirmando que trasladaron a los socialistas su disposición a hablar si se abordaba cómo resolver el conflicto de Cataluña.

«Nos pidieron un acuerdo de legislatura y dijimos no», ha añadido el ex presidente catalán, tras admitir que creyeron que los socialistas no iban a aceptar sus demandas, como la de la mediación internacional o la de la amnistía.

Puigdemont ha criticado duramente la personalidad de Pedro Sánchez, del que dice que es «una persona amoral y con una ambición desmedida», y que el objetivo de Junts, era ver «hasta dónde podíamos empujarle y llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho».

En relación a si plantearon al Gobierno desactivar todos los procedimientos judiciales a través de la Fiscalía o el Tribunal Constitucional, ha concretado que lo que hicieron fue una descripción «del lawfare, de una persecución política organizada para criminalizar y desactivar el independentismo».

También ha reiterado que un emisario del PSOE le ofreció una serie de indultos que no aceptó, dejándole claro que estaba dispuesto a quedarse toda la vida en Bélgica si era necesario, y su partido les avisó de que la Ley de Amnistía se tenía que cumplir y que cualquier obstáculo del Estado a su aplicación lo entenderían como un «incumplimiento».