Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política de este jueves 19 de noviembre pasa por el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves –Sánchez solo tuvo una entrevista a primera hora en ‘Espejo Público’– para centrarse en la preparación de este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.
El debate, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, contará con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre con el ‘minuto de oro’.
Por otro lado, el líder catalán fugado, Carles Puigdemont, ha sacado pecho de los logros conseguidos en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Pedro Sánchez: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España», ha subrayado en una entrevista concedida a El Mundo.
En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su confianza en que «puedan salir, o al menos empezar, muchas cosas maravillosas» de la reunión bilateral que ha mantenido con su homólogo ruso –y al que ha calificado como su «amigo»–, Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen, antes del inédito encuentro a tres bandas en el que también participará el mandatario chino, Xi Jinping.
«Tenemos muchas ganas de celebrar nuestra reunión. Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo», ha señalado el inquilino de la Casa Blanca al inicio de su cita con Putin –la última desde que se reunieron en Anchorage (Alaska) en agosto de 2025–, en una breve comparecencia ante los medios junto al mandatario ruso.
Bolaños asegura que Puigdemont ha dejado «muy claro» que Junts prefiere a PP y Vox
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha dejado «muy claro» que, a pocos días de las elecciones generales del 29N, su partido Junts abandona una «fingida equidistancia» con el PSOE para preferir a PP y Vox.
Bolaños alerta de las «tretas» de Feijóo ante el cara a cara
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este jueves de las «tretas» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el debate ‘cara a cara’ que mantendrá esta noche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado el «torrente de mentiras y de bulos» que, a su juiicio, utilizó el dirigente popular en el debate electoral de 2023.
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el encuentro Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, donde ha asegurado que el cara a cara de esta noche será «trascendental» y «seguramente» el momento «más crucial» de la campaña electoral.
En este punto, ha indicado que un debate similar antes de las elecciones generales de 2023 Feijóo recurrió a «un torrente de mentiras y de bulos» para «tapar su nada más absoluta». «Todavía no hemos olvidado», ha añadido.
Elma Saiz alerta de «recortes» en las pensiones con PP y Vox y augura cara a cara entre «progreso e involución»
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido que la «agenda oculta» del PP y Vox en materia de pensiones pasa por la «privatización y recortes» y ha asegurado que el cara a cara que protagonizarán este jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pondrá frente a frente dos modelos de país, uno de «progreso» y otro de «involución».
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos antes de participar en un acto electoral del PSOE en esta localidad ciudadrealeña, donde ha defendido el compromiso del Gobierno de seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC y ha animado a la ciudadanía a seguir el debate televisado para comprobar las diferencias entre ambos proyectos políticos.
Saiz ha puesto el foco en los más de 100.000 pensionistas de la provincia de Ciudad Real, a quienes ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del sistema público de pensiones, al tiempo que ha criticado que haya quienes aconsejen al PP y Vox evitar este asunto durante la campaña electoral.
Xi Jinping recibe a Trump y Putin en una reunión trilateral histórica en China
El líder chino, Xi Jinping, ha recibido este jueves al líder ruso, Vladimir Putin y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para celebrar una cumbre trilateral histórica que tiene como objetivo discutir cómo «preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias». Una reunión que ha preocupado a los líderes ucranianos y europeos debido al alcance que puede tener a nivel internacional un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sin la presencia de Ucrania.
En una breve intervención de la cita difundida por la Administración norteamericana, Trump ha asegurado que tanto Washington como Pekín quieren contribuir a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y ha augurado resultados «muy contundentes» de su cita bilateral con Xi.
Sánchez anuncia un Bono Deporte de 200 euros al año para jóvenes de 18 a 25 años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un Bono Deporte por un importe de 200 euros anuales para jóvenes: «No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral».
«Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito», afirma Sánchez en un vídeo que ha publicado en redes sociales y en el que aparece con la camiseta del Estudiantes mientras bota un balón.
Sánchez utiliza el símil del baloncesto para dar a conocer la propuesta, deporte que practicó en su juventud en la cantera del equipo madrileño.
En el vídeo, Sánchez aprovecha también para llamar a las urnas. «Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!».
El PP lanza un vídeo reivindicando la entrada de «aire fresco para España» con una versión de la canción de Mercé
El PP ha lanzado un nuevo spot electoral reivindicando la entrada de «aire fresco para España» con una versión de la popular canción ‘Aire’ del cantaor flamenco José Mercé de fondo.
El spot, que ha compartido en redes sociales el candidato del PP para las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, entremezcla imágenes y vídeos de ciudadanos de distintas edades informándose sobre la crisis migratoria de Ceuta, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la situación de la vivienda o los casos de corrupción que han afectado al Gobierno de Pedro Sánchez.
Asimismo, el vídeo continúa con otros ciudadanos abriendo ventanas para que el «aire fresco» entre en las casas. «Por la vivienda, por tu seguridad, por tu familia, por la gestión, por la honradez. Es necesario, aire fresco para España», son los mensajes que se leen durante el spot electoral, que se cierra con imágenes del líder del PP en mitines.
Puigdemont: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España»
El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sacado pecho de los logros conseguidos en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Pedro Sánchez: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España».
En una entrevista en El Mundo recogida por Europa Press, ha explicado que los socialistas llamaron a su puerta para negociar el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez y que quisieron probar hasta qué punto llegaba «su ambición por el poder y su cinismo» porque, según él, les habían dicho de todo en la anterior legislatura.
En esta negociación, ha asegurado, dejaron claro a los socialistas que no confiaban en ellos pero que intentarían aprovecharse de su «ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles».
Sobre qué cuestiones se pusieron sobre la mesa, trasladaron al PSOE su disposición a hablar si se abordaba cómo resolver el conflicto entre Catalunya y el resto de España, lo que requirió mucho esfuerzo: «Ellos iban al supermercado. Iban a decir: ‘A ver qué queréis de la lista de la compra’ y se encontraron que nosotros no queríamos eso».
Rufián critica la campaña del PSOE y advierte a Sánchez: «La frivolidad nos puede comer»
El candidato de Esquerra Republicana para el 29N, Gabriel Rufián, ha advertido al Partido Socialista de la «frivolidad» en la campaña electoral antes de recordar el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que causó 69 muertos, y los casos de corrupción que han afectado a la dirección socialista.
«La frivolidad nos puede comer», ha avisado Rufián este miércoles en una entrevista en ‘Hora 25’ de la Cadena Ser, en la que ha incidido en que «antes de ayer ciento y pico personas murieron por una apuesta por alta velocidad. Y hay tres personas del PSOE con altos cargos, sobre todo dos de ellas, que están en la cárcel por robar».
Albiol descarta una investidura de PP con Junts pero no excluye que puedan entenderse en temas sectoriales
El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha descartado «a día de hoy» pactar un acuerdo de investidura o de legislatura con Junts porque lo ve inviable pero no excluye que ambas formaciones se entiendan en temas sectoriales.
«El PP no tiene que cerrar las puertas a casi nadie, pero sí que es cierto que Junts primero tiene que saber qué quiere ser de mayor», ha dicho Albiol en una entrevista de este jueves en El Periódico de Cataluña.
Preguntado por si una de estas materias en que pueden entenderse es la nueva financiación autonómica, el ‘popular’ ha apuntado que Cataluña necesita un mejor modelo de financiación y que se tiene que pactar, pero que será un acuerdo «general», no solo con Cataluña, sino con el resto de comunidades.
Respecto a su opinión sobre la ‘remigración’ de Vox, Albiol aboga por expulsar a los migrantes que cometen delitos: «No podemos coger a los inmigrantes y echarlos a todos, porque además no sería justo. La mayoría han venido a trabajar y a adaptarse».
Ha expresado que la sociedad española y catalana «no es xenófoba ni racista», sino que explica que lo que no se quiere es que los migrantes delincan.
Bustinduy considera incompleto el cara a cara por las ausencias de Frente Amplio y Vox
El portavoz de campaña de Frente Amplio, el ministro Pablo Bustinduy, considera incompleto el cara a cara de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las ausencias de su coalición y de Vox que, afirma, serán fuerzas «decisivas» para formar gobierno.
Preguntado por este debate en una entrevista en la Ser, Bustinduy ha dicho que el sistema político en España ha cambiado y que «todo el mundo sabe que el próximo gobierno va a depender de lo que pase entre el PP y el PSOE» en el cara a cara y del resultado que saquen, pero «también, y de manera decisiva, de las dos fuerzas que no van a estar en el debate hoy».
El cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo
El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, llegan este jueves al debate cara a cara con motivo de las elecciones del 29 de noviembre en un clima de crispación, enfrentamientos y falta de diálogo durante la legislatura.
Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves –Sánchez solo tuvo una entrevista para centrarse en la preparación de este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.
El debate, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, contará con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre con el ‘minuto de oro’.
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Madrid refuerza los servicios mínimos ante la prolongación de la huelga de Educación
La Comunidad de Madrid ha ampliado los servicios mínimos en los centros educativos públicos no universitarios ante la prolongación de la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de octubre y con especial refuerzo en el curso de preparación a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
La Orden 4977/2026 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y que entrará en vigor este viernes, se ha aprobado tras finalizar sin acuerdo las reuniones mantenidas con los comités de huelga.
El Gobierno autonómico justifica el refuerzo tras acumularse 23 jornadas lectivas de paro hasta el 16 de noviembre, en las que estima que se han dejado de impartir 413.076 horas de clase, con la consecuente pérdida de contenidos en determinados centros.