La actualidad política de este jueves 19 de noviembre pasa por el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves –Sánchez solo tuvo una entrevista a primera hora en ‘Espejo Público’– para centrarse en la preparación de este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

El debate, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, contará con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre con el ‘minuto de oro’.

Por otro lado, el líder catalán fugado, Carles Puigdemont, ha sacado pecho de los logros conseguidos en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Pedro Sánchez: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España», ha subrayado en una entrevista concedida a El Mundo.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su confianza en que «puedan salir, o al menos empezar, muchas cosas maravillosas» de la reunión bilateral que ha mantenido con su homólogo ruso –y al que ha calificado como su «amigo»–, Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen, antes del inédito encuentro a tres bandas en el que también participará el mandatario chino, Xi Jinping.

«Tenemos muchas ganas de celebrar nuestra reunión. Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo», ha señalado el inquilino de la Casa Blanca al inicio de su cita con Putin –la última desde que se reunieron en Anchorage (Alaska) en agosto de 2025–, en una breve comparecencia ante los medios junto al mandatario ruso.