¿Cómo visten los candidatos en el cara a cara? La elección de la ropa es un elemento clave en la comunicación no verbal. Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, viste un traje marrón topo y corbata burdeos, la misma vestimenta que lució hace dos días en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco.

Y también el mismo color de corbata que eligió en el debate de julio de 2023. En aquella ocasión el traje era de color azul marino, como el que vestía el candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha mantenido fiel al mismo color, el de su partido, en esta cita televisiva.

Feijóo, por su parte, luce una corbata en color verde botella. El verde es un color asociado a la esperanza por su estrecho vínculo con la naturaleza, la vida y el renacimiento tras el invierno. En el anterior cara a cara Feijóo eligió una corbata en azul cobalto, a juego con el traje.

En cuanto a la camisa, Sánchez ha elegido el color blanco mientras que Feijóo el azul claro.

Feijóo, el primero en llegar

El candidato del PP ha sido el primero en llegar a las instalaciones de Madrid Content City, en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde la Academia de la Televisión organiza este jueves el octavo cara a cara de la democracia.

Feijóo se ha presentado a las 20:30, media hora antes de que dé comienzo el debate, mientras que Sánchez ha llegado a las 20:45, quince minutos antes. El presidente del Gobierno ha sido recibido con abucheos y pitadas al llegar, pese al amplio cordón de seguridad.

A su llegada al plató, ambos se han saludado y han posado junto a la moderadora, María Casado. Al quedarse solos, se han dado la mano, pero no ha habido interacción entre ellos. A diferencia de su llegada, ambos se muestran más serios en plató.