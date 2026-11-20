Los gestos, los silencios, las miradas… dicen, en la mayoría de ocasiones, mucho más que las palabras. El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se mide también en la comunicación no verbal de los candidatos. El experto José Luis Martín Ovejero analiza para OKDIARIO todas las claves, minuto a minuto.

Saludo distante y sin miradas

El saludo entre los dos candidatos a su entrada al plató ha sido gélido. Apenas han cruzado la mirada ni intercambiado palabra. La espera hasta el inicio del debate, veinte minutos, se ha hecho eterna. Esta imagen, ambos frotándose las manos, es representativa de la tensión mientras posan ante los fotógrafos.

«Sánchez ha comenzado más seguro. Lo advertimos en la colocación de sus pies, más extendidos», dice Martín Ovejero. Sin embargo, las tornas se invierten. «He visto a un Feijóo seguro y contundente». En su primera intervención, el candidato del PP ha salido a ganar y, en apenas un minuto, sin concesión alguna, le ha afeado a Sánchez la amnistía, la corrupción, la gestión de la dana y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. «España merece un presidente decente», ha aseverado el líder popular en el arranque.

El socialista ha reconocido errores en asuntos como la corrupción en sus propias filas o el problema de la vivienda, aunque ha defendido que España está en una mejor situación que cuando él llegó a La Moncloa.

Los titubeos de Sánchez

El socialista se ha mostrado incómodo en muchas ocasiones, dubitativo, con balbuceos. Hasta se le ha trastabillado alguna palabra. «Es algo que suele delatar a Sánchez cuando se encuentra más inseguro, una señal de debilidad», analiza Martín Ovejero.

Feijóo, por el contrario, ha mantenido el buen tono en sus respuestas, con intervenciones claras, concisas, desgranando, punto por punto, su programa de gobierno y lanzándole frecuentes preguntas a Sánchez, al que ha interrumpido en varios momentos.

Las sonrisas de Feijóo

«Feijóo ha hecho lo que hace Sánchez en las entrevistas o debates parlamentarios: sonríe. La sonrisa como escudo», explica el experto, para quien esto «resulta incoherente, no es positivo».

Sánchez se ha mostrado más pasivo. Ha trasladado una imagen «más moderada», intentando «reforzar su mensaje con gestos ilustradores de las manos», apunta Martín Ovejero, que considera que, a nivel gestual, es positivo. Esto ha contrastado con el tono más enérgico de Feijóo.

Feijóo: dedo índice y mirada directa

Ya desde la primera parte del debate «Feijóo le ha comido el terreno a Sánchez a nivel gestual».

«Se ha mostrado más agresivo, con gestos acompañando el mensaje de forma coherente, incluso señalándole con el dedo índice y la mirada clavada en él, o con la posición corporal encima de la mesa. Eso es difícil que se haga aposta, indica que Feijóo se viene arriba y ve que le está comiendo el territorio, mientras que a Sánchez el debate no le sale como hubiera imaginado».

Un silencio demoledor

Llega el bloque sobre corrupción y uno de los momentos más destacados del cara a cara. Feijóo pregunta: «¿Quién le pagó las primarias señor Sánchez?». El socialista mira al líder del PP, pero no responde ni una palabra. Unos segundos de silencio total que, a nivel visual, han expresado mucho más que las palabras.

Sánchez no aguanta la mirada

Otro momento especialmente significativo del cara a cara, el ataque de Feijóo a Sánchez por las tragedias de tren. El líder del PP ha retado al presidente del Gobierno a pedir perdón a las víctimas, algo a lo que ha accedido. «Es un dolor que me llevaré conmigo», ha afirmado. El candidato popular le ha reprochado que, dos días después del funeral por los fallecidos en Urda, al que no acudió, se fuera «a un mitin del PSOE a ponerse a bailar». «Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se podría bailar a las 48 horas?», le ha lanzado el aspirante del PP a La Moncloa.

La clave, según el experto: «En las preguntas directas de Feijóo sobre los accidentes de trenes, Sánchez no le aguanta la mirada. Es algo que en ocasiones y temas anteriores no ha sucedido y es clave», dice Martín Ovejero, para quien, sin duda, «es el punto más débil, hasta este momento, de Pedro Sánchez».

Sánchez no muestra emociones

El experto también llama la atención sobre el hecho de que el candidato del PSOE no muestre emociones ante los ataques de Feijóo, «cuando al menos se debería haber enfadado cuando te están llamando de todo, pero él estaba completamente impasible». «No se enfada ni lo desprecia, ni le asquea, parece que le provocase indiferencia», analiza. En el bloque sobre corrupción, la expresión facial de Sánchez ha mostrado «desprecio», por ejemplo, al referirse a lo que él denomina “la internacional ultraderechista”.

La carcajada

Algo habitual de Sánchez en sus intervenciones, la carcajada. Aunque el socialista se ha mostrado más contenido en el cara a cara, el gesto ha salido casi al final. «Y no se trata de nada divertido, sino que se está quejando de que Feijóo no le deja finalizar sus intervenciones», dice Martín Ovejero.

Y llega el minuto de oro: «Creo que ambos han estado correctos aunque han caído en un mismo defecto: mirada excesiva al papel».

El veredicto del experto: «Considero con más puntos a favor a Feijóo. Y lo que más me ha impactado ha sido Sánchez totalmente hundido al hablar Feijóo de la gestión ferroviaria».

José Luis Martín Ovejero es experto en comunicación no verbal, oratoria y persuasión. Autor de los libros Tú habla que yo te leo (las claves de la comunicación no verbal); Miénteme… si te atreves (las claves de la detección de la mentira) y Deja que se salgan con… la tuya (100 claves para comunicar y convencer). Conferenciante y colaborador habitual en medios de comunicación.