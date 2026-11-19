El Gobierno de Pedro Sánchez destina miles de millones de euros en préstamos públicos a Navantia para financiar sus programas de construcción y modernización naval mientras la compañía estatal desarrolla capacidades industriales fuera de España. La empresa, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), combina así el respaldo financiero del Estado con una estrategia internacional que incluye acuerdos con astilleros y socios extranjeros.

Esta situación plantea interrogantes sobre el destino final de los recursos públicos, especialmente cuando una parte de los proyectos navales contempla la participación de instalaciones industriales situadas fuera del territorio nacional. La cuestión es qué proporción de los fondos concedidos por el Gobierno se traduce efectivamente en empleo, tecnología y capacidad productiva en España y qué parte termina beneficiando a la industria de otros países.

El contraste entre la financiación pública y la internacionalización de la producción aparece en dos decisiones concretas. Por un lado, el Gobierno aprobó el pasado octubre 2.196 millones de euros en préstamos para tres programas navales. Por otro, Navantia mantiene contratos internacionales que contemplan la transferencia de tecnología, el mantenimiento de buques en instalaciones extranjeras y la finalización de determinadas unidades fuera de España.

Préstamos al 0% para programas navales

El Real Decreto 922/2026 regula una financiación de 2.196 millones de euros para Navantia, distribuida entre 2026 y 2031. Los préstamos se conceden al 0% de interés y están destinados a tres grandes programas de modernización y desarrollo tecnológico.

La mayor partida, de 1.786 millones de euros, corresponde al programa European Patrol Corvette, que contempla seis corbetas de nueva generación. A esta cantidad se suman otros 210 millones para modernizar los cazaminas de la clase Segura y 200 millones para actualizar unidades de superficie y submarinas de la Armada, incluidos los S-80.

El propio Gobierno reconoce en el decreto que estos proyectos no podrían ejecutarse sin el respaldo financiero de la Administración. La concesión se realiza de forma directa, sin convocatoria pública, al considerar Defensa que Navantia es la empresa adecuada para desarrollar los programas.

Además, la normativa permite anticipar financiación antes de que se formalicen determinados contratos con Defensa, bajo las condiciones y garantías establecidas. Esto supone que el Estado puede adelantar recursos para facilitar el desarrollo industrial antes de que se complete toda la contratación.

Sin embargo, la financiación de estos programas nacionales no debe confundirse con la de los contratos de exportación. No consta en la documentación examinada que los préstamos de octubre se hayan utilizado para sufragar directamente las actividades de Navantia en Arabia Saudí u otros países.

Arabia Saudí y Navantia

El ejemplo más claro de la expansión industrial de Navantia fuera de España se encuentra en Arabia Saudí. La compañía española participa en un programa de construcción de corbetas que incorpora compromisos de transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades industriales en territorio saudí.

El acuerdo suscrito en 2022 ya contemplaba la construcción conjunta de buques entre los astilleros de San Fernando, en Cádiz, e instalaciones saudíes. El Ministerio de Industria confirmó entonces que el contrato incluía expresamente la transferencia de tecnología y la localización de actividades industriales en Arabia Saudí.

Esta estrategia continúa en los contratos posteriores. En julio de 2026, Navantia confirmó que las dos últimas unidades de la segunda serie de corbetas para Arabia Saudí se finalizarán en ese país, donde se instalarán, integrarán y probarán sus sistemas de combate. La primera unidad de esa serie será entregada por Navantia y está previsto completar las tres entregas en 2029.

La internacionalización también afecta al mantenimiento. En junio, la compañía anunció un nuevo contrato de cinco años para el sostenimiento de las cinco corbetas ya construidas para la marina saudí. El acuerdo incluye trabajos en la base naval de Jeddah, suministro de repuestos y formación de personal para que determinadas labores de mantenimiento puedan realizarse directamente en Arabia Saudí.

La consecuencia es que Navantia no se limita a exportar buques fabricados en España, sino que contribuye a desarrollar capacidades técnicas e industriales en los países compradores. Esta fórmula puede facilitar la adjudicación de contratos internacionales, aunque también plantea la cuestión de cuánto valor añadido permanece en los astilleros españoles.

La compañía desarrolla igualmente actividades internacionales en otros mercados. El Gobierno confirmó en una respuesta parlamentaria que Navantia mantiene contratos de exportación para Reino Unido, Arabia Saudí, Marruecos y Tailandia, además de los programas gestionados por sus filiales extranjeras.

El retorno de los miles de millones

El debate se centra, por tanto, en el retorno industrial de la financiación pública. Mientras el Gobierno utiliza préstamos sin intereses para reforzar los programas nacionales de Navantia, la empresa desarrolla simultáneamente una estrategia internacional que incorpora compromisos de transferencia tecnológica y producción compartida.

Ambas actividades tienen fuentes de financiación y objetivos diferentes. Sin embargo, su coexistencia plantea una cuestión estratégica: hasta qué punto la expansión internacional de una empresa pública debe contribuir también a consolidar las capacidades productivas españolas.

El Gobierno defiende que los préstamos concedidos a Navantia permitirán reforzar la autonomía estratégica, modernizar la Armada y desarrollar la industria nacional de defensa. No obstante, para evaluar ese objetivo, resulta necesario conocer el volumen de actividad que permanecerá en España, los compromisos industriales asociados a cada programa y las capacidades tecnológicas que se desarrollarán en el extranjero.