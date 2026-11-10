La plantilla de la pública Navantia en San Fernando acuerda no ir a la huelga general del 11 de noviembre

En un audio difundido por Csif, el presidente del comité de empresa en los astilleros de Navantia en San Fernando, Fernando Zazpe, ha confirmado esta decisión, donde una «ligera mayoría» ha votado en contra de la huelga general del 11 de noviembre tras una asamblea informativa en la que se han explicado esta situación y que ha servido para conocer el posicionamiento de los trabajadores.

El objetivo de esta consulta, ha explicado Zazpe, ha sido que el comité de empresa «pudiera conocer de primera mano o de forma directa la opinión de los trabajadores, poniendo a disposición de toda la plantilla un mecanismo democrático y transparente para expresar libremente su posición».

Se ha hecho, ha continuado, «desde el máximo respeto al derecho individual que cada persona tiene a secundar o no la huelga». Así con todo, una mayoría se ha mostrado contraria a ella.

Fuentes del Csif han recordado a Europa Press que este sindicato no secunda la convocatoria de huelga general, impulsada desde el Sindicato de Vivienda y apoyada por sindicatos generalistas como CCOO y UGT.

En la provincia de Cádiz la huelga está impulsada por Ustea Cádiz, SAT Cádiz, CCOO Cádiz, CGT Cádiz, Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), UGT Cádiz, La Anarcosindical AIT-IWA Cádiz y Chiclana, CNT Jerez y el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, y se dirige «contra los gobiernos, la patronal y el rentismo».

La huelga general del 11 de noviembre se desplegará en la provincia gaditana a través de siete manifestaciones en siete puntos diferentes de Cádiz, en concreto, en la capital, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, La Linea de la Concepción y Algeciras.

Las horas fijadas son a las 18,00 horas en la avenida de las Cortes de Cádiz, en el Castillo de Luna en Rota y en la frontera con Gibraltar en La Línea. A las 11,00 horas se realizarán estas concentraciones en Puerta Jerez en Sanlúcar y en la Plaza del Arenal en Jerez.

Por último, en El Puerto se ha llamado a la movilización desde las 12,00 horas en la Plaza de la Noria, y a la misma hora en la Plaza Alta de Algeciras.

Además, a las 06,00 horas hay una convocatoria estudiantil en la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz capital, donde también habrá concentraciones a las 10,00 horas en la Plaza del Palillero, donde el 2 de octubre se estableció la acampada del Sindicato de Inquilinas en la ciudad, y a las 11,00 horas en la Delegación Territorial de Educación de la Junta.