Huelga general del 11-N: ¿estás obligado a informar si faltas al trabajo y te pueden despedir por ello?

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre en España afectará a trabajadores de todos los sectores, tanto públicos como privados. La movilización, impulsada por los principales sindicatos y otras organizaciones, ha puesto sobre la mesa varias preguntas, ya que ¿hay que avisar a la empresa si no se acude al puesto de trabajo?, ¿pueden descontar el día de la nómina? o ¿existe riesgo de despido? La ley española reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental, pero también establece determinadas obligaciones y excepciones que conviene conocer antes de secundar el paro.

¿Es obligatorio avisar a la empresa?

Una de las principales dudas es si los trabajadores deben comunicar a sus superiores que tienen intención de participar en la huelga. La respuesta es clara: no existe obligación de avisar previamente ni de justificar la decisión. El trabajador puede decidir secundar el paro incluso el mismo miércoles, sin necesidad de solicitar autorización a su empresa.

Además, la compañía tampoco puede obligar a sus empleados a comunicar anticipadamente si van a participar. Presionar, amenazar o elaborar listas para controlar quién secunda la convocatoria puede vulnerar el ejercicio de este derecho fundamental. ￼

¿Te pueden despedir por hacer huelga?

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce expresamente el derecho de huelga para defender los intereses de los trabajadores. Por tanto, una empresa no puede despedir, sancionar ni tomar represalias contra un empleado por participar legítimamente en la movilización.

Si se produce un despido motivado por secundar la huelga, este puede ser declarado nulo por vulnerar un derecho fundamental. Sin embargo, esta protección no significa que cualquier conducta quede justificada, como las amenazas, la violencia o las coacciones, que pueden tener consecuencias disciplinarias o incluso penales. ￼

¿Cuánto dinero te descuentan de la nómina?

Hacer huelga sí tiene consecuencias económicas. Durante el paro, el contrato queda suspendido y el trabajador deja de percibir el salario correspondiente a las horas o jornadas no trabajadas. El descuento puede afectar al salario base, los complementos salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Asimismo, durante ese periodo se suspende la obligación de cotizar a la Seguridad Social. No obstante, la empresa no puede descontar días de vacaciones ni penalizar económicamente al empleado más allá de las cantidades legalmente correspondientes. ￼

¿Qué ocurre si tienes que trabajar por servicios mínimos?

Los trabajadores designados para cubrir servicios mínimos en actividades esenciales, como determinados servicios de transporte, sanidad o suministro energético, sí están obligados a cumplirlos. Las autoridades competentes establecen estas condiciones para garantizar la atención indispensable a la ciudadanía.

Por último, quienes decidan no secundar la huelga deberán acudir normalmente a su puesto de trabajo. No presentarse sin ejercer el derecho de huelga ni contar con una causa justificada puede considerarse una ausencia injustificada. ￼