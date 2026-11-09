Huelga general del 11-N: este es el dinero que se te descontará de la nómina si no vas a trabajar y la ley lo confirma

Este miércoles 11 de noviembre se celebrará la primera huelga general en 14 años bajo el pretexto de los problemas de vivienda, salarios y aumento de precios. CCOO y UGT han llamado a la población a salir a la calle con el objetivo de movilizar a la población de cara a unas próximas elecciones del 29 de noviembre donde la izquierda tiene las de perder. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la próxima huelga general y cómo influye en la nómina del mes de noviembre si no acudes a tu puesto de trabajo.

La última jugada de Pedro Sánchez en el Gobierno fue politizar un desahucio para arañar votos y sacar a la gente a la calle para manifestarse… ante las políticas que el Ejecutivo ha ido perpetrando en los últimos años. Tras el rechazo del Congreso a dos decretos leyes inverosímiles, el presidente socialista disolvió las cortes y convocó elecciones para que la Diputación Permanente, donde tiene mayoría el PSOE, pueda aprobar sus nuevas normas en materia de vivienda.

A la vez, los sindicatos también se han sacado de la manga una huelga general para calentar la calle y movilizar a la mayor parte de la población a la búsqueda de la remontada en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Así que la primera huelga en 14 años se hará bajo el pretexto del precio de la vivienda, el coste de la vida en general unido a los salarios a la baja. Esto es algo que se ha exacerbado en los últimos años de políticas socialistas. Es decir, puede que sea la primera huelga del Gobierno contra las políticas del Gobierno.

El dinero que perderás si vas a la huelga

¿Perderás dinero si vas a la huelga? La respuesta es clara: sí. Si decides no acudir a tu puesto de trabajo el próximo 11 de noviembre, debes saber que se te descontará el salario correspondiente a la jornada no trabajada. Antes de entrar en materia, hay que dejar claro que el derecho a ir a la huelga está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y la Constitución Española.

«Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa», indica el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4 sobre los «derechos laborales», y uno de estos es ir a la «huelga».

El derecho a la huelga también está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, que dice lo siguiente: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».