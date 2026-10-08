El Barcelona se une a la huelga general del 11N y pide cambiar de fecha su partido de Champions femenina ante el Arsenal

La huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en toda España compromete la disputa de uno de los duelos más esperados de la Champions League femenina. El FC Barcelona ha solicitado ante la UEFA un cambio de fecha para su partido ante el Arsenal de la fase de liga. El Spotify Camp Nou iba es el escenario elegido para el enfrentamiento entre los dos últimos campeones del torneo continental.

El club blaugrana planea que el partido se dispute un día antes, el martes 10 de noviembre. Desde el Barça consideran que la paralización de varios sectores durante la jornada de huelga general puede afectar a la celebración del evento en su fecha prevista. La decisión recae en la UEFA, organismo con el que ya ha contactado la directiva culé. Por parte del Arsenal, esta modificación obligaría a adelantar también su encuentro previo en la WSL, que en un principio iba a disputarse en sábado.

El partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Women’s Champions League es uno de los principales atractivos de esta primera ronda del torneo. FC Barcelona y Arsenal se vieron las caras en la final de 2025, que cayó del lado de las gunners por un marcador final de 1-0. El encuentro previsto para el 11 de noviembre, que ahora podría adelantarse al 10, será el primer reencuentro tras el citado duelo por el título de 2025. El conjunto culé se resarció imponiéndose en la pasada edición de la Champions femenina, aunque no pudo cobrarse la revancha ante un Arsenal que perdió en semifinales con el Olympique de Lyon.

Un partido especial para Barcelona y Arsenal

La relevancia del choque llevó al Barça a elegir el Spotify Camp Nou como escenario, sólo reservado para los partidos de mayor importancia mediática y deportiva en el caso del equipo femenino. Ahora, la convocatoria de la huelga general para el 11N, la primera desde 2012, obliga a la directiva culé a pedir a la UEFA un cambio de fecha; según ha adelantado Catalunya Ràdio. El organismo rector del fútbol europeo tendrá que decidir en los próximos días si accede a la petición del Barcelona.

El encuentro también contará con el aliciente de ver, por primera vez, a Ona Battle medirse a sus ex compañeras con la camiseta del Arsenal. La defensa ha desembarco este verano en Londres junto a Misa Rodríguez, ex portera del Real Madrid. Ambas se han unido a otra vieja conocida del FC Barcelona. Mariona Caldentey, una de las referentes del Arsenal, se medirá por segunda vez al conjunto culé; en el que militó hasta la temporada 2023/24.