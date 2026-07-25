El Barcelona no puede retener a sus estrellas: la salida de Alexia, Salma, Mapi y Ona desmantelan la sección

El Barcelona no escapa al éxodo de calidad que vive el fútbol femenino español. España vive su mejor momento en cuanto a calidad y potencial de sus futbolistas, como demuestra que sean campeonas del mundo en categoría absoluta y sub-19. Sin embargo, las jugadoras apenas tienen posibilidad de crecer en los clubes de nuestro país. Ni siquiera el mejor equipo del mundo, dominador con mano de hierro en el último lustro, puede mantener a sus estrellas. La salida de Salma Paralluelo al Olympique de Lyon lo confirma, pero no es la única, ni la más relevante.

Este verano se ha confirmado lo que era un secreto a voces. El Barça, pese a ser junto al Real Madrid el único club femenino solvente de nuestro país, no tiene capacidad para mantener a sus estrellas. Se ha visto en las últimas temporadas y, en este mercado, ha sido cuando se ha terminado de confirmar, puesto que varias futbolistas clave se han ido.

Alexia Putellas y Mapi León han hecho las maletas rumbo a Londres, para enrolarse en el London City Lionesses; Ona Batlle también ha puesto rumbo a la capital inglesa, puesto que ha firmado con el Arsenal, y, ahora, es Salma Paralluelo la que se ha marchado al Olympique de Lyon. El conjunto galo y la liga inglesa sí que cuentan con esa capacidad económica para firmar a estrellas, algo que queda muy lejos, al menos de momento, en España.

A la salida de estas jugadoras, se suman las de Mariona, Rolfo, Jana Fernández o Lucy Bronze en los últimos cursos. Sin embargo, esas salidas no han impedido al Barça seguir dominando en Europa y, pese a las de este verano, siguen contando con un auténtico equipazo, en el que Pajor, Pina y Graham ponen los goles; Patri Guijarro, Aitana, Vicky y Serrajordi el fútbol y Paredes y Aicha evitan darle trabajo a Cata Coll.

El Barcelona no puede retener a sus estrellas

El Barcelona ha conseguido, gracias a una importante inversión en cantera, ser el equipo dominador a nivel mundial. En los últimos años, han jugado siete de las ocho finales de Champions, ganando cuatro, además de establecer una dictadura en el fútbol español, con siete Ligas consecutivas, otras tantas Copas de la Reina y seis Supercopas. De ahí, han llegado cinco Balones de Oro seguidos (dos de Alexia y tres de Aitana), lo que les ha permitido potenciar los ingresos de la sección, convirtiéndola en la única rentable en los últimos años del club culé.

Pese a ello, el talento acaba saliendo, puesto que equipos estadounidenses y de la Women’s Super League inglesa tienen un mayor potencial económico. Es la tónica en toda la Liga F, que ha recurrido a una inversión por parte de Pau Gasol de 55 millones de euros para potenciar el campeonato con vistas a que pueda llegar a ser solvente y competir económicamente con las grandes ligas a nivel mundial.