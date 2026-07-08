Alexia Putellas ficha por el London City Lionesses

El London City Lionesses ha anunciado el fichaje de Alexia Putellas. El conjunto inglés se lleva a una de las mejores jugadoras del mundo a coste cero, puesto que terminaba contrato con el Barcelona y no renovó. Después de 14 temporadas seguidas en el conjunto azulgrana, en las que ha ganado todos los títulos posibles y ha logrado ser galardonada con dos Balones de Oro (2021 y 2022). Ahora emprende una nueva etapa en un club que se encuentra en pleno crecimiento y que aspira a ser uno de los dominadores de la Women’s Super League, plantando cara a grandes como Chelsea, Arsenal o Manchester City.

El pasado 26 de mayo, Alexia se despedía de forma muy emotiva del Barça. Lo hacía tras una década y media en las filas culés, disputando 508 partidos y marcando 233 goles. Se iba como la máxima goleadora en la historia de la sección y la tercera del club, sólo superada por Messi (672) y César (234). Su destino entonces parecía apuntar en dirección a Estados Unidos o Inglaterra y semanas más tarde se conocería que había elegido al London City. Algo que ahora se ha confirmado.

La de Mollet del Vallés se ha convertido en uno de los grandes iconos del fútbol femenino a nivel mundial. La consecución de su primer Balón de Oro, en 2021, supuso todo un boom a nivel mediático, dando un impulso exponencial ya no sólo al fútbol, sino al deporte femenino en general. Tras ello, llegarían los grandes éxitos de la Selección Española, que ganó el Mundial en 2023 y la Liga de Naciones en 2024 y 2025, cayendo además en la final de la Eurocopa de 2025.

London City are happy to announce the signing of two-time Ballon d’Or Féminin winner, Alexia Putellas 🩵 🔗 https://t.co/TZiAWAO01b pic.twitter.com/VJoh2s6uSA — London City Lionesses (@LC_Lionesses) July 8, 2026

Alexia, la guinda al proyecto del London City

El del London City supone uno de los grandes proyectos del fútbol femenino a nivel mundial. Se trata de un club que no tiene sección masculina y que ha llegado a la WSL desde abajo, con un proyecto de lo más ambicioso que, tras dos temporadas en la élite, ha dado un salto este verano. Alexia es la guinda a un equipo que cuenta ya con Mary Earps, Grace Geyoro, Delphine Cascarino, Danielle Van de Donk, Jana Fernández o Lucía Corrales. Mezcla experiencia con un futuro de lo más prometedor al que, además, se espera que se sume también Mapi León.

De esta forma buscan posicionarse como uno de los grandes equipos de Inglaterra, aunque su participación en la Champions League para las próximas temporadas es de lo más dudosa, debido a la normativa UEFA contra la multipropiedad. El club pertenece a Michele Kang, empresaria y filántropa, encargada de potenciar el fútbol femenino en Estados Unidos, como propietaria del Washington Spirit, y propietaria también del OL Lyonnes, la sección femenina del Olympique de Lyon, siendo también presidenta del club francés en su versión masculina.