Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 18 de agosto, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 628 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pablo se ha visto sorprendido al recibir una amonestación de lo más inesperada. Todo ello mientras Clara opta por presionar a Marta sobre el tema de la fundación.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo Tasio termina dándose cuenta de la enorme frialdad que existe entre Mabel y Salva, mientras que Eduardo se ha quedado profundamente descolocado al recibir una llamada de lo más inesperada. Las chicas de la tienda, por su parte, han propuesto una serie de ideas con el fin de aumentar las ventas. En cuanto a Julia, hace una petición de lo más incómoda a Gabriel. Algo que, a buen seguro, va a marcar un gran punto de inflexión.

¿Qué sucede en el capítulo 629 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 19 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo se ha quedado profundamente impactado y descolocado al recibir una noticia verdaderamente terrible. Todo ello mientras Mabel termina cometiendo un descuido en la cantina. Begoña, por su parte, ha hecho una contundente advertencia a Andrés sobre la inminente invitación de Julia, mientras que Eduardo ha optado por dar una explicación a Roque, después de todo lo que ha ocurrido recientemente.

En cuanto a doña Clara, no ha tenido dudas a la hora de salir al rescate de Digna, a la que se le ha ocurrido una impactante idea para tratar de recuperar, en la medida de lo posible, la marca. Es consciente de que es un movimiento arriesgado, pero está dispuesta a asumir las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.