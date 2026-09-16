La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 15 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 906 de La Promesa. Así pues, observaron cómo Leocadia, finalmente, acepta ser la madrina de Curro. Poco a poco, cree que se va acercando cada vez más a su sueño de ser duquesa, puesto que se está imaginando junto a Máximo en el altar. Pía descubre que Curro ha pedido a Leocadia que sea la madrina y es algo que no le parece bien, puesto que no es buena persona. Tomasa cambia de actitud y comienza a mostrarse más amable con las cocineras.

Por si fuera poco, Julieta consigue averiguar el motivo por el que nadie acudió a clase, y es que a los alumnos les impone mucho ir al palacio. Adriano previene a Jacobo, haciéndole saber que, si sigue con esa actitud, todos sabrán que sucede algo. Finalmente, Jacobo recapacita y reúne a Martina y Adriano para hacerles partícipes de la decisión que ha tomado. Lorenzo y Ciro cobran los primeros beneficios de las licencias, mientras que el capitán de la Mata advierte que sea cuidadoso a la hora de ostentar, puesto que podrían levantar sospechas. Samuel y María Fernández aprovechan la ocasión que se les ha presentado para confesar su amor imposible, aunque tienen claro que deberán conformarse con la amistad.

¿Qué sucede en el capítulo 907 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 16 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a desvelar su propuesta, puesto que se ven interrumpidos por Curro. ¡Carlo ha aparecido! Y es que había llevado a Janita a ver a su madre. María explota, haciéndole saber que no puede llevarse a la pequeña así como así.

Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras algo sorprendente. La señora de Figueroa insiste en que Máximo sea padrino porque cree firmemente que está intentando hacer las cosas bien. Ángela empieza a tener dudas, hasta tal punto que pide a Alonso que le hable de su padre. Todo ello mientras Tomasa obliga a Petra a oponerse al cambio del menú.

Manuel convence a los alumnos de que acudan a clase. En la primera, se dan a conocer las diversas estafas que los arruinaron, mencionando incluso al barón de Valladares. Pía, por su parte, confiesa a Ricardo que no puede permitir que Leocadia sea la madrina y que solamente queda una opción. Julieta descubre un reloj carísimo que Ciro es incapaz de justificar. ¿De dónde habrá sacado el dinero? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.