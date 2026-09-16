Invitados de ‘La Mesa’ hoy: el salto por sorpresa de una veterana de Mediaset a Antena 3

La Mesa, el nuevo programa en prime time de Antena 3, llega a su tercera semana de emisión con Cristina Pardo al frente. El formato ha dejado claro que no será un espacio centrado en la política, sino que también abre sus contenidos a temas de actualidad y a conocer a personajes con historias que llaman mucho la atención. Para hoy, 16 de septiembre, se centrará en la situación de Ceuta, poniendo el foco en un posible viaje del rey Felipe VI a la ciudad, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría paralizando para no romper sus relaciones con Marruecos. Además, al final de la noche recordará con varios de sus protagonistas los años dorados de los conocidos como late nights, programas que comenzaban cerca de la medianoche y que hacían que millones de personas se quedasen hasta muy tarde pegadas a la televisión y que estuvieron de moda a finales de los 90 y principios de la década de los 2000.

Cristina Tárrega, de las tertulias de Ana Rosa al plató de Cristina Pardo

La valenciana Cristina Tárrega, con casi cuatro décadas de carrera a sus espaldas entre la radio y la televisión, ha construido buena parte de su trayectoria reciente dentro del universo Mediaset. En los últimos años ha sido colaboradora habitual en El programa de Ana Rosa, Tardear y Vamos a ver, además de participar como colaboradora de programas como Supervivientes, Gran Hermano VIP y La isla de las tentaciones. Recientemente, ya tuvo una aventura fuera de Mediaset, saltando a TVE como concursante de Bake Off: Famosos al horno.

Su llegada hoy al plató de La Mesa supone una sorpresa para muchos, puesto que es una de las caras habituales de Telecinco, aunque por ahora será una visita de un día. Tárrega regresará a Atresmedia 22 años después de su última aparición en la cadena, cuando ejerció como colaboradora de Cada día, el magacín matinal presentado por María Teresa Campos, cuando saltó desde Telecinco en uno de los fichajes más sonados de la historia de la televisión.

Antes de aquello, la valenciana se había puesto al frente de Mirando al mar, un magacín veraniego que se emitió justo antes de la llegada de la propia Campos a las mañanas de Antena 3.

Pero Cristina hablará en su etapa en Telemadrid, la autonómica que la lanzó a la fama, cuando se convirtió en un fenómeno en 1997 con el programa Sola en la ciudad, un late night que la consolidó como presentadora. Tras su paso por cadenas nacionales, entre el año 2006 y 2012 regresó a la autonómica madrileña con Territorio Comanche, también emitido de madrugada.

Junto a ella estarán Pepe Navarro, que popularizó este tipo de programas en España con Esta noche cruzamos el Mississippi, Manel Fuentes (imitador de Crónicas Marcianas y presentador de La noche de Fuentes y cía), Santiago Segura y Máximo Huerta.

José Antonio Zarzalejos y Luis Herrero para hablar de política

Antes, la mesa de análisis contará con José Antonio Zarzalejos, periodista bilbaíno que dirigió el diario ABC en dos etapas distintas (1999-2004 y 2005-2008) y que también estuvo al frente de El Correo. También estará Luis Herrero, periodista que triunfó en Antena 3 TV y Antena 3 Radio en los años 80 y 90, que regresa más de 30 años después a la que fue su casa.

Para rematar, La Mesa contará con Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y el escritor Lorenzo Silva. Todos ellos estarán en directo justo después de la emisión de El Hormiguero, momento en el que comenzará el programa de Cristina Pardo.