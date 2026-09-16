Llegamos al miércoles y en el caso de que tengas que coger el coche para ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o de hecho, si es este tu medio de trabajo, siempre es importante saber dónde repostar y más cuando los precios de los distintos tipos de combustibles que hay no paran de moverse todos los días. Ya hace meses que esta situación acompaña a los conductores por lo que la gran mayoría, lo que hace es consultar precios antes de salir a la carretera, también hoy 16 de septiembre.

Recordemos además que la rebaja que se aplica este mes de septiembre es de tan sólo cinco céntimos el litro por lo que es importante saber dónde repostar ya que no será lo mismo hacerlo en pleno centro de Madrid que a las afueras o en algún municipio colindante, de modo que si deseas tener precios actualizados, nada como verlos a continuación según los datos que tiene recogidos el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica a primera hora de hoy miércoles 15 de septiembre.

Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Tal y como señala el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles 16 de septiembre:

Gasolina 95

Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Avenida de Europa, Polígono La Garena, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Europa, Polígono La Garena, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.719 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo nº 1, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo nº 1, s/n. Precio: . Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.719 €/l.

Gasolina 98

Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.830 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.849 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.859 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.859 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, C.C. Loranca, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, C.C. Loranca, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.915 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.924 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.949 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.949 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.957 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.959 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.959 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.969 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.989 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Repsol . Pozuelo de Alarcón. Calle Barlovento, 30. Precio: 1.999 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Calle Barlovento, 30. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Repsol. Madrid. Avenida Carabanchel Alto, 180. Precio: 1.999 €/l.

Diésel

Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.669 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.687 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.707 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.709 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.715 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.715 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.719 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.719 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.727 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.727 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Shell. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.729 €/l.

Ahora ya sabemos dónde repostar hoy miércoles 16 de septiembre si te encuentras en Madrid, pero si deseas consultar alguna zona en concreto, o en otro momento, siempre puedes entrar en el Geoportal y hacer tu propia búsqueda viendo resultados en forma de listado como los ahora vistos, o en forma de mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo: