Jordi Cruz, chef con cinco estrellas Michelin, explica cómo hacer el mejor guacamole del mundo: «Suele llevar chile serrano, pero podemos meterle un jalapeño»

Jordi Cruz, chef del restaurante ABaC, con 3 Estrellas Michelin, ha compartido en redes sociales cómo prepara un delicioso guacamole casero utilizando además un utensilio tradicional como el molcajete, un recipiente de gran tamaño que, según explica, permite trabajar cómodamente la mezcla e incluso servirla directamente. En su versión, destaca un ingrediente especialmente conocido en España: el pimiento de Padrón.

Jordi Cruz lo incorpora como alternativa al jalapeño y, después de añadir la cebolla, la sal y el zumo de lima al molcajete, lo machaca junto al resto de ingredientes para aportar un toque de sabor muy interesante. Este guacamole se puede utilizar para acompañar nachos, tacos, fajitas o quesadillas, pero también funciona perfectamente como relleno de bocadillos, tostadas y wraps. Incluso puede incorporarse a ensaladas, hamburguesas o pechugas de pollo.

El guacamole casero de Jordi Cruz

#gastronomia #guacamole #aguacate ♬ sonido original – Jordi Cruz @jordicruzof El guacamole es una de las recetas más emblemáticas de la cocina mexicana. Cremoso, fresco y lleno de sabor, es el acompañamiento perfecto para unos buenos totopos, tacos o cualquier plato al que quieras darle un toque especial. Si es nuevo en molcajete lo tenéis que curar, trabajando con sal hasta que esté liso perfecto. Ingredientes: – 2 aguacates maduros – 60 g de cebolla roja – Zumo de 1 lima – 5 g de cilantro fresco picado (más un poco para terminar) – Chile serrano, jalapeño o al gusto – Pimiento de Padrón (opcional) – Tomate en dados, sin piel ni semillas (opcional) – Sal – 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (opcional) Elaboración: 1. Prepara la base. Machaca la cebolla roja con la sal, el chile y el zumo de lima en un molcajete o mortero hasta obtener una pasta aromática. 2. Añade el cilantro. Incorpora el cilantro picado y trabaja unos segundos más para integrar todos los sabores. 3. Prepara el aguacate. Abre los aguacates, retira el hueso y córtalos en dados. Añade primero la mitad y machácala hasta formar una crema. 4. Mantén la textura. Incorpora el resto del aguacate y mezcla suavemente para conservar algunos dados enteros y conseguir un guacamole más interesante. 5. Termina el guacamole. Si lo deseas, añade una cucharada de aceite de oliva virgen extra, unos dados de tomate y un poco más de cilantro fresco. Si utilizas un molcajete nuevo, conviene curarlo antes de usarlo. Para ello, tritura varias veces una mezcla de arroz (80gr) y sal (20gr) hasta pulir completamente su superficie interior. Te quedará un guacamole cremoso, fresco y con la textura perfecta, donde cada ingrediente mantiene su protagonismo. Acompáñalo con unos totopos caseros y tendrás uno de esos aperitivos que nunca fallan. #cocina

«El guacamole es una de las recetas más emblemáticas de la cocina mexicana. Cremoso, fresco y lleno de sabor, es el acompañamiento perfecto para unos buenos totopos, tacos o cualquier plato al que quieras darle un toque especial. Si es nuevo en molcajete lo tenéis que curar, trabajando con sal hasta que esté liso perfecto».

Para preparar este guacamole necesitas los siguientes ingredientes: 2 aguacates maduros, 60 g de cebolla roja, el zumo de 1 lima, 5 g de cilantro fresco picado, chile serrano o jalapeño al gusto, sal y, opcionalmente, pimiento de Padrón, tomate en dados sin piel ni semillas y una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Comienza machacando en un molcajete o mortero la cebolla con la sal, el chile y el zumo de lima hasta conseguir una pasta aromática. Añade después el cilantro y trabaja la mezcla unos segundos para integrar bien todos los sabores.

Abre los aguacates, retira los huesos y córtalos en dados. Incorpora primero la mitad y machácala hasta obtener una crema, mientras que la otra mitad se añade después y se mezcla suavemente para conservar algunos trozos enteros. Para terminar, puedes añadir una cucharada de aceite de oliva virgen extra, unos dados de tomate y un poco más de cilantro fresco, ajustando la cantidad de chile y sal al gusto.

Pechugas rellenas con guacamole

Las pechugas rellenas de guacamole son una opción sencilla y sabrosa para darle un toque diferente al clásico pollo. La combinación de la carne tierna con el aguacate cremoso y ligeramente ácido resulta especialmente jugosa.

Para preparar las pechugas rellenas de guacamole necesitas pechugas de pollo, guacamole, sal, pimienta negra y un poco de aceite de oliva virgen extra. También puedes añadir queso rallado o unas lonchas de queso si quieres conseguir un relleno más cremoso. Abre las pechugas por la mitad, sin llegar a separarlas por completo, y salpimienta el interior y el exterior.

Extiende una cantidad generosa de guacamole en el centro de cada pechuga y, si lo deseas, añade un poco de queso. Cierra la carne con cuidado y sujétala con palillos para evitar que el relleno se salga. Dóralas en una sartén con un poco de aceite de oliva por ambos lados y después cocina a fuego medio hasta que el pollo esté completamente hecho por dentro. Retira los palillos y sirve las pechugas calientes.