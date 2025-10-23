Los buñuelos de Todos los Santos son uno de los dulces más emblemáticos de esta festividad. Crujientes por fuera, esponjosos por dentro y con ese toque de azúcar que los hace irresistibles. Si te preguntas cómo hacer buñuelos de Todos los Santos en casa, aquí tienes una receta fácil, rápida y deliciosa que forma parte de las recetas típicas del Día de Todos los Santos. Además, puedes adaptarla si usas Thermomix para preparar unos buñuelos Todos los Santos Thermomix sin complicaciones.

Ficha técnica de los buñuelos:

Tiempo de preparación: 20 minutos + reposo

Tiempo de cocción: 25 minutos

Porciones: Para 6 personas

Información nutricional: Alto en hidratos de carbono y grasas, ideal como postre energético

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Postre típico de Todos los Santos

Ingredientes para los buñuelos del Día de Todos los Santos:

250 ml de agua

50 gramos de mantequilla

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar

170 gramos de harina

3 gramos de levadura química

4 huevos

Aceite de oliva o girasol para freír

Azúcar para rebozar

Cómo hacer buñuelos de Todos los Santos paso a paso:

En un cazo, calienta el agua con la mantequilla, la sal y el azúcar. Cuando hierva, añade la harina tamizada con la levadura de golpe y remueve hasta que la masa se despegue de las paredes. Retira del fuego y deja templar. Agrega los huevos uno a uno, batiendo bien entre cada incorporación hasta obtener una masa homogénea. Deja reposar la masa durante 30 minutos. Calienta abundante aceite en una sartén. Con dos cucharitas engrasadas, forma pequeñas porciones de masa y fríelas por tandas hasta que estén doradas. Escurre los buñuelos sobre papel absorbente y reboza en azúcar mientras aún están calientes.

Esta receta de buñuelos de Todos los Santos es perfecta para compartir en familia. Si buscas una receta buñuelos Todos los Santos más elaborada, puedes rellenarlos con crema, nata o chocolate como en esta versión de buñuelos de viento.

También puedes inspirarte en otras recetas típicas de Todos los Santos como los huesos de santo, los panellets con patata, los panellets de boniato o los clásicos panellets de piñones.

Si te gusta innovar, prueba los panellets de chocolate, panellets de café o los panellets de zanahoria y coco. Y para acompañar, nada como unas castañas asadas en microondas o en freidora de aire.

¿Quieres más ideas dulces? Prueba las gachas dulces, la poleá andaluza, las flores fritas o el pan de muerto tradicional, también disponible en freidora de aire.

Los buñuelos Día de Todos los Santos son una de esas recetas que nunca pasan de moda. Disfrútalos recién hechos, con un café o chocolate caliente, y revive los sabores de siempre.