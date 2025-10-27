Buñuelos de viento en Thermomix: receta fácil y esponjosa

Los buñuelos de viento son de esos dulces que huelen a tradición, a casa y a meriendas en familia. Su textura ligera, casi como una nube, y su sabor suave los hacen irresistibles. Prepararlos con la Thermomix es una maravilla, porque la máquina se encarga de dejar la masa perfecta y sin esfuerzo. En pocos pasos tendrás unos buñuelos tiernos por dentro, doraditos por fuera y con ese toque dulce que conquista a todos.

Ingredientes

250 ml de agua

50 g de mantequilla

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

150 g de harina de trigo

4 huevos medianos

Aceite suave para freír (girasol o maíz)

Azúcar glas o normal para espolvorear

(Si te gusta el aroma clásico, añade un poco de ralladura de limón o unas gotas de anís.)

Preparación paso a paso

Calienta los líquidos.

Coloca en el vaso de la Thermomix el agua, la mantequilla, el azúcar y la sal. Programa 5 minutos, 100 °C, velocidad 1. La idea es que la mantequilla se derrita y la mezcla llegue a ebullición. Incorpora la harina.

Agrega la harina de golpe y mezcla 20 segundos a velocidad 4. Verás que se forma una masa espesa y lisa. Deja que se temple 1 minuto a velocidad 2 para que pierda un poco de calor. Añade los huevos.

Con la máquina en velocidad 4, ve echando los huevos uno a uno por el bocal. Espera unos segundos entre cada uno para que se integren bien. Al final, la masa debe quedar brillante, densa y un poco pegajosa. Deja reposar.

Espera unos 10 minutos con el vaso abierto. Ese pequeño descanso ayuda a que los buñuelos queden más aireados y ligeros. Fríe los buñuelos.

Calienta abundante aceite en una sartén o cazo. Con ayuda de dos cucharillas (o una manga pastelera), echa pequeñas porciones de masa. A medida que se fríen, verás cómo se inflan y giran solas: por eso se llaman “de viento”. Fríelos hasta que estén dorados y crujientes. Escurre y endulza.

Sácalos con una espumadera, colócalos sobre papel absorbente y espolvorea con azúcar glas o normal mientras aún están tibios.

Sugerencias

Por sí solos están deliciosos, pero si quieres llevarlos a otro nivel, rellénalos con crema pastelera, nata o chocolate . Solo tienes que hacer un pequeño corte y rellenar con una manga.

. Solo tienes que hacer un pequeño corte y rellenar con una manga. También puedes aromatizarlos con limón, naranja o un chorrito de licor de anís, que les da un sabor muy de toda la vida.

con limón, naranja o un chorrito de licor de anís, que les da un sabor muy de toda la vida. Si prefieres una versión más ligera, hornéalos : colócalos sobre papel vegetal y cocínalos a 200 °C durante unos 20-25 minutos, hasta que estén inflados y dorados.

: colócalos sobre papel vegetal y cocínalos a 200 °C durante unos 20-25 minutos, hasta que estén inflados y dorados. El truco está en controlar la temperatura del aceite: ni muy frío ni muy caliente. Si se fríen demasiado rápido, se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro. Si está muy templado, absorberán más grasa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 25-30 buñuelos

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Postre o merienda

Información nutricional (por 3 buñuelos):