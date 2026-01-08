Cómo cocer remolacha: tiempos y trucos

Saber cómo cocer remolacha correctamente es clave para aprovechar todo su sabor, su textura y sus propiedades nutricionales. Aunque puede parecer una tarea sencilla, el tiempo de cocción y algunos pequeños trucos marcan la diferencia entre una remolacha insípida y otra tierna, jugosa y llena de color. A continuación te explicamos paso a paso cómo hacerlo bien, tanto si la vas a usar en ensaladas como en otras recetas.

Por qué es importante cocer bien la remolacha

La remolacha es una hortaliza muy versátil, pero también densa, por lo que necesita una cocción adecuada para quedar en su punto. Cocerla correctamente permite conservar mejor su color intenso, su sabor ligeramente dulce y su textura firme pero tierna. Además, una buena cocción facilita que luego se pele sin esfuerzo y se integre mejor en cualquier plato.

Al igual que ocurre al Cocer guisantes o al Cocer patatas, respetar los tiempos es fundamental para no pasarse ni quedarse corto.

Preparación previa

Antes de cocer la remolacha, es importante no pelarla ni cortarla. Lo ideal es lavarla bien bajo el grifo para retirar restos de tierra, pero manteniendo la piel y, si es posible, un pequeño trozo del tallo. Esto ayuda a que no pierda color ni jugos durante la cocción.

Si vas a cocer varias, procura que sean de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Este mismo criterio se aplica a otras verduras como al Cocer coliflor o al Cocer alcachofas.

Tiempos de cocción según el método

El método más tradicional es cocer la remolacha en una olla con abundante agua. Una vez que el agua rompe a hervir, se deja cocer entre 40 y 60 minutos, dependiendo del tamaño. Para comprobar si está lista, basta con pincharla con un cuchillo: debe entrar sin resistencia.

Si utilizas olla exprés, el tiempo se reduce notablemente, de forma similar a cuando aplicas la técnica de Cocer patatas en olla express. En este caso, bastan entre 15 y 20 minutos desde que la olla alcanza presión.

También se puede cocer remolacha en microondas, una opción rápida para pequeñas cantidades, comparable al método de Cocer patatas en microondas, aunque el resultado suele ser algo menos uniforme.

Trucos para un mejor resultado

No añadas sal al agua de cocción, ya que puede endurecer la remolacha. Es mejor salarla una vez cocida. Tras sacarla del agua caliente, sumérgela unos minutos en agua fría: la piel se desprenderá con facilidad usando solo los dedos.

Para conservar mejor su color, evita pincharla durante la cocción. Este consejo también funciona con verduras delicadas como al Cocer espárragos blancos, donde el cuidado en el proceso es clave.

Usos después de la cocción

Una vez cocida, la remolacha se puede guardar en la nevera durante varios días, bien tapada. Es perfecta para ensaladas, cremas, hummus o como guarnición. También se puede aliñar simplemente con aceite de oliva y vinagre para una preparación rápida y saludable.

Cocer remolacha correctamente requiere tiempo y atención, pero el proceso es sencillo. Respetar los tiempos, no pelarla antes de cocer y aplicar pequeños trucos marcará la diferencia. Así conseguirás una remolacha sabrosa, tierna y lista para cualquier receta.