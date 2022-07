Los espárragos blancos son un pequeño manjar que podemos cocinar fácilmente en numerosas recetas. Conseguir que no amarguen es el gran reto de cualquier tipo de plato que los incluya. Hay algunos trucos para crear los espárragos salteados con jamón o gratinados al horno más deliciosos del mundo. Con una buena cantidad de fibra y una capacidad enorme de fusionarse con numerosos ingredientes no podemos fallar. Toma nota de cómo cocer espárragos blancos para que no amarguen, este truco cambiará la forma de cocinar este ingrediente para siempre, merece la pena que lo pruebes.

Pasos para cocer los espárragos blancos sin que amarguen

Para limpiar espárragos blancos que han crecido dentro de la tierra no se deben frotar al ser delicada su textura. Debemos tenerlos sumergirlos en un recipiente con agua. Luego cortar el extremo del tallo donde más tierra se acumula y más tarde con un pela patatas, los vamos pelando. Una vez pelados en una cazuela amplia añadimos agua abundante (que cubra los espárragos), y también sal. Los puedes añadir en frio y calentar el agua, o también cuando el agua esté hirviendo, es indiferente.

Si los añades en frío, calcula 8 o 9 minutos de cocción y clava el tenedor, tienes que notar que están tiernos, el tenedor tiene que entrar con suavidad, si no es así hay que dejarlos un poco más. Si los pones con el agua hirviendo los mismo, cuando hayan pasado 8 minutos clavas el tenedor y si se clave fácil ya lo tienes, si aún está duro, necesita un par de minutos extra. En este vídeo puedes ver paso a paso el proceso.

Los tipos de espárragos

Espárragos blancos

Tenemos los espárragos blancos, que son tiernos y solemos comprar para ensaladas o para comer solos con mayonesa o vinagreta. Estos espárragos blancos pertenecen al género Asparagus officialis, pero su ciclo de crecimiento se ha llevado a cabo sin luz, por lo tanto no desarrollan el pigmento clorofila que necesita la acción de los rayos del sol. Los espárragos blancos crecen en condiciones especiales en la tierra y su temporada de recogida es entre abril y junio. Requiere más mano de obra, de ahí que suelan ser más caros. Su textura es tierna, los hay de distintos grosores, algunos muy gruesos y su sabor suave.

Espárragos verdes

Son de la misma especia que los blancos, la diferencia es que a estos espárragos si se les permite recibir rallos de sol, por lo tanto la clorofila se desarrolla y de ahí su color. Son bastante finos comparados con los espárragos blancos, menos tiernos pero su sabor es algo más intenso. Su precio es similar a los blancos, ya que aunque requieren menos mano de obra se producen menos que los blancos.

Espárragos trigueros

Esta variedad si pertenece a otra especie distinta a las dos anteriores. Son Asparagus acutifolios, se trata de plantas que crecen de forma silvestre y suelen darse sobre todo cuando llega la primavera.

Sabiendo todo sobre los espárragos no puedes fallar. Haz realidad numerosas recetas de la mano de este sencillo truco que puedes poner en práctica siempre que te apetezca.