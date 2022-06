Tinto de verano con vino blanco: receta muy refrescante

Esta receta de tinto de verano con vino blanco es de lo más refrescante, una bebida tipo cóctel que no podemos dejar escapar. Con el sabor tradicional de un vino que podemos elegir a nuestra elección, no podemos fallar. Este tipo cóctel refrescante se convertirá en una delicia en todos los sentidos. No habrá mesa esta temporada que se resista a incorporar una buena sangría, un tinto de verano o este maravilloso tinto de verano con vino blanco. Atrévete a probar la receta de la que se habla en las redes sociales, es una delicia en estado puro.

Ingredientes: