Sólo necesitas un pepino: el truco para freír huevos y que queden perfectos

¿Alguna vez has imaginado que podría ser una buena idea freír huevos con pepino en lugar de con aceite? Por increíble que parezca, el pepino, tan habitual en ensaladas, puede convertirse en tu mejor aliado para conseguir unos huevos fritos perfectos con simplemente frotarlo sobre una sartén caliente. Podría parecer un método más de los muchos que podemos encontrar en Internet, pero éste tiene una base científica que explica su efectividad.

El canal de YouTube @soycienciaycocina ha puesto a prueba este truco en uno de sus últimos vídeos, y los resultados son sorprendentes. El pepino, aunque no tiene nada de grasa, se compone en su mayoría de agua y celulosa. Por lo tanto, al frotar una rodaja fresca sobre una sartén, lo que estamos haciendo es impregnarla con una capa muy fina de humedad y fibra vegetal que, al entrar en contacto con el calor, forma una «barrera natural antiadherente».

El truco de freír huevos con pepino

Una de las principales ventajas de este método es que no hace falta añadir ningún tipo de grasa o aceite adicional, un gran punto a favor para quienes cuidan su alimentación. Muchas personas que siguen una dieta saludable y equilibrada evitan los huevos fritos precisamente por su alto contenido calórico, pero con el truco del pepino se elimina este inconveniente. Una solución simple y saludable.

La frescura del huevo es clave. Para comprobar la frescura, coloca el huevo en un vaso de agua: si se hunde y queda en el fondo, es fresco; si flota, mejor no usarlo para freír.

Una buena sartén antiadherente facilita mucho la tarea. Si no tienes una, también puedes usar sartén de acero o hierro, pero deberás asegurarte de que esté bien engrasada. Evita sartenes rayadas o de baja calidad, porque la clara puede pegarse fácilmente.

El calor debe ser medio o medio-bajo. Si la sartén está demasiado caliente, la clara se cocinará demasiado rápido y se volverá crujiente o quemada, mientras que la yema podría endurecerse.

Rompe el huevo en un bol pequeño antes de pasarlo a la sartén. Así reduces el riesgo de que caigan fragmentos de cáscara o que la yema se rompa. Una vez en la sartén, desliza suavemente el huevo desde el borde del bol para mantener la yema intacta.

Un truco poco conocido es cubrir la sartén con una tapa durante los primeros minutos de cocción. Esto atrapa el vapor y ayuda a que la clara se cocine de manera uniforme sin necesidad de darle la vuelta. El resultado es un huevo con bordes suaves y consistencia perfecta.

Una vez colocado en la sartén, evita tocarlo hasta que la clara esté completamente cuajada. Manipularlo antes de tiempo puede romper la yema y estropear la presentación.

El huevo frito es mejor recién hecho. La clara debe estar firme y la yema líquida, lista para romperse al primer bocado. Servirlo al momento garantiza sabor y textura perfectos.