Entrantes Navidad Gourmet: ideas elegantes y fáciles
Sorprende esta Navidad con entrantes gourmet fáciles y elegantes, perfectos para comenzar cualquier menú festivo.
Los aperitivos navideños gourmet no tienen por qué ser complicados; muchas veces basta con combinar ingredientes de calidad y una presentación cuidada para lograr un resultado de lujo sin pasar horas en la cocina. Por eso, vale la pena elegir propuestas que sean fáciles de preparar pero que transmitan ese aire festivo que todos buscamos en estas fechas.
Carpaccio de vieiras con cítricos y eneldo
Entre los entrantes de lujo para Navidad, este carpaccio tiene un encanto especial. Las vieiras, cortadas muy finas, aportan una textura suave y delicada que se lleva muy bien con un aliño ligero. Basta con unas gotas de limón, un toque de aceite y un poco de la ralladura de una naranja para conseguir un plato fresco y aromático. Termina con eneldo picado para darle un matiz herbal. Es una de esas ideas de entrantes gourmet navideños que no requieren mucha elaboración y, sin embargo, sorprenden por su sencillez y elegancia.
Mini tostadas de foie con compota de manzana
Estas tostadas funcionan siempre, incluso cuando se improvisa una cena y hay poco tiempo. Solo hay que tostar pan fino, extender una capa de compota de manzana y colocar encima un trocito de foie, fresco o micuit. Si añades una pizca de flor de sal, el contraste se potencia aún más. Es una alternativa perfecta dentro de las recetas navideñas gourmet fáciles, porque combina sabores muy propios de estas fechas y queda bien en bandejas, tablas o platos individuales.
Canapés de salmón, queso cremoso y pepino
Los canapés gourmet para Navidad no tienen por qué ser extravagantes. Este, por ejemplo, se prepara en unos minutos y suele gustar a todo el mundo. Necesitas crackers o pan de semillas, una base de queso cremoso y un trozo de salmón ahumado o marinado. Añade un toque de pepino para refrescar y, si tienes a mano, unas semillas de sésamo. Es un canapé versátil que se puede adaptar a lo que tengas en la nevera sin perder ese punto sofisticado.
Hojaldre de setas y queso azul
Si te apetece incluir un entrante caliente, este hojaldre es una gran opción. Primero, saltea setas con un poco de cebolla y ajo hasta que estén tiernas. Luego mézclalas con queso azul desmenuzado, que aportará un sabor profundo y cremoso. Con esta mezcla rellena pequeños cuadrados de hojaldre y hornéalos hasta que se inflen. Es un bocado que combina muy bien con el resto de entrantes elegantes para cenas navideñas porque resulta templado, aromático y muy apetecible.
Tartaletas de crema de marisco
Para cerrar la lista, nada más festivo que unas tartaletas de crema de marisco. Puedes hacer la crema con gambas o langostinos y espesarla ligeramente para que mantenga bien la forma al rellenar las tartaletas. Unas gotas de brandy y un poco de perejil picado le dan el toque final. Se preparan rápido y añaden ese sabor marinero que tanto se asocia a estas fechas.