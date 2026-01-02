Roscón de Reyes Thermomix con Joan Roca
Prepara un Roscón de Reyes con Thermomix siguiendo los trucos de Joan Roca para que quede perfecto y delicioso.
El Roscón de Reyes es de esos dulces que imponen respeto. No es complicado, pero sí exige calma, buenos tiempos y cierta atención a los detalles, algo muy ligado a la forma de entender la cocina de Joan Roca. Adaptarlo a la Thermomix ayuda a perderle el miedo al amasado y facilita el proceso, sin renunciar a un resultado final de calidad: una miga tierna, aromas bien definidos y una textura esponjosa. Esta receta está pensada para disfrutar tanto del proceso como del momento de sentarse a la mesa.
Ingredientes (para 8–10 personas)
Para la masa madre
Para decorar
- 1 huevo batido
- Fruta escarchada
- Almendra laminada
- Azúcar humedecido
Elaboración paso a paso en Thermomix
- Masa madre
Pon en el vaso la leche y la levadura y programa 2 minutos, 37 °C, velocidad 2. Añade la harina y mezcla 10 segundos a velocidad 6. Saca la masa, forma una bola y colócala en un cuenco con agua templada. En unos 10 minutos flotará, señal de que está lista para usarse y llena de fuerza.
- Mezcla inicial
Sin necesidad de lavar el vaso, añade el azúcar y las ralladuras de naranja y limón. Pulveriza 10 segundos a velocidad 10 para que el azúcar se impregne bien de los aromas. Incorpora la leche, los huevos, el agua de azahar y la masa madre en trozos. Mezcla 30 segundos a velocidad 6.
- Amasado y mantequilla
Agrega la harina, la levadura fresca desmenuzada y la sal. Programa 3 minutos en función espiga. Añade la mantequilla en dados y vuelve a amasar 3 minutos más en espiga. La masa quedará blanda y algo pegajosa, pero con buen cuerpo y elasticidad.
- Primer levado
Saca la masa, forma una bola y colócala en un bol ligeramente engrasado. Cubre con un paño o film y deja reposar en un lugar templado durante 2 o 3 horas, hasta que haya duplicado su volumen. Aquí conviene tener paciencia: el levado marca la diferencia.
- Formado del roscón
Pasa la masa a la encimera y desgasifica con suavidad. Forma una bola y abre un agujero en el centro con los dedos. Ve girándola poco a poco hasta darle forma de roscón. Colócalo en una bandeja con papel de horno y, si quieres mantener la tradición, introduce el haba y la figura.
- Segundo levado
Cubre el roscón y deja que repose entre 1 y 2 horas más. Debe notarse más ligero y voluminoso antes de entrar al horno.
- Decoración y horneado
Pinta la superficie con huevo batido con cuidado. Decora con fruta escarchada, almendra laminada y azúcar humedecido. Hornea a 180 °C durante unos 18–22 minutos, hasta que esté bien dorado.
- Enfriado y servicio
Sácalo del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Se puede disfrutar tal cual o rellenar una vez frío, aunque un buen roscón bien hecho no necesita acompañamiento.
Como hemos visto, es un dulce pensado para compartir, disfrutar sin prisas y cerrar las fiestas con sabor a hogar.
