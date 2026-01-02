Recetas de Navidad

Roscón de Reyes Thermomix con Joan Roca

Roscón de Reyes
Roscón de Reyes Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara un Roscón de Reyes con Thermomix siguiendo los trucos de Joan Roca para que quede perfecto y delicioso.

Roscón de Reyes con nata

Roscón de Reyes con trufa

Roscón de Reyes relleno de chocolate

El Roscón de Reyes es de esos dulces que imponen respeto. No es complicado, pero sí exige calma, buenos tiempos y cierta atención a los detalles, algo muy ligado a la forma de entender la cocina de Joan Roca. Adaptarlo a la Thermomix ayuda a perderle el miedo al amasado y facilita el proceso, sin renunciar a un resultado final de calidad: una miga tierna, aromas bien definidos y una textura esponjosa. Esta receta está pensada para disfrutar tanto del proceso como del momento de sentarse a la mesa.

Ingredientes (para 8–10 personas)

Para la masa madre

  • 90 g de harina de fuerza
  • 50 ml de leche entera
  • 2 g de levadura fresca
  • Para la masa
  • 340 g de harina de fuerza
  • 120 ml de leche entera
  • 80 g de azúcar
  • 15 g de levadura fresca
  • 2 huevos medianos
  • 60 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • Ralladura de 1 naranja y 1 limón
  • 1 cucharada de agua de azahar
  • 5 g de sal

    • Para decorar

    Elaboración paso a paso en Thermomix

    1. Masa madre
      Pon en el vaso la leche y la levadura y programa 2 minutos, 37 °C, velocidad 2. Añade la harina y mezcla 10 segundos a velocidad 6. Saca la masa, forma una bola y colócala en un cuenco con agua templada. En unos 10 minutos flotará, señal de que está lista para usarse y llena de fuerza.Mejor roscón de Reyes de España
    2. Mezcla inicial
      Sin necesidad de lavar el vaso, añade el azúcar y las ralladuras de naranja y limón. Pulveriza 10 segundos a velocidad 10 para que el azúcar se impregne bien de los aromas. Incorpora la leche, los huevos, el agua de azahar y la masa madre en trozos. Mezcla 30 segundos a velocidad 6.
    3. Amasado y mantequilla
      Agrega la harina, la levadura fresca desmenuzada y la sal. Programa 3 minutos en función espiga. Añade la mantequilla en dados y vuelve a amasar 3 minutos más en espiga. La masa quedará blanda y algo pegajosa, pero con buen cuerpo y elasticidad.
    4. Primer levado
      Saca la masa, forma una bola y colócala en un bol ligeramente engrasado. Cubre con un paño o film y deja reposar en un lugar templado durante 2 o 3 horas, hasta que haya duplicado su volumen. Aquí conviene tener paciencia: el levado marca la diferencia.
    5. Formado del roscón
      Pasa la masa a la encimera y desgasifica con suavidad. Forma una bola y abre un agujero en el centro con los dedos. Ve girándola poco a poco hasta darle forma de roscón. Colócalo en una bandeja con papel de horno y, si quieres mantener la tradición, introduce el haba y la figura.
    6. Segundo levado
      Cubre el roscón y deja que repose entre 1 y 2 horas más. Debe notarse más ligero y voluminoso antes de entrar al horno.
    7. Decoración y horneado
      Pinta la superficie con huevo batido con cuidado. Decora con fruta escarchada, almendra laminada y azúcar humedecido. Hornea a 180 °C durante unos 18–22 minutos, hasta que esté bien dorado.
    8. Enfriado y servicio
      Sácalo del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Se puede disfrutar tal cual o rellenar una vez frío, aunque un buen roscón bien hecho no necesita acompañamiento.

    Como hemos visto, es un dulce pensado para compartir, disfrutar sin prisas y cerrar las fiestas con sabor a hogar.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas