Si hay un plato que representa a Colombia es la arepa. Hay mucha variedad de recetas, de ideas, y se preparan fácilmente en casa. Entre ellas están las arepas colombianas con queso y maíz dulce. Tienen el contraste de sabores de dulce y el salado del queso. Ideales para comerlas en el desayuno o la merienda.

Ingredientes

Para hacer arepas con queso y maíz dulce para cuatro personas, necesitas ingredientes fáciles de conseguir, como:

2 tazas de harina de maíz precocida (la especial para arepas)

1 taza de maíz dulce en granos

1 taza de queso rallado (puede ser fresco, mozzarella o uno que se derrita bien)

2 tazas de agua tibia

1 cucharada de mantequilla o aceite

media cucharadita de sal

Modo de preparación

La preparación de la masa consiste en colocar agua tibia en un bol grande y añadir sal. Después se añada la harina lentamente, según la masa lo requiera, al punto que hay que ir mezclando con una cuchara o bien con las manos para evitar la formación de grumos. Cuando la harina esté bien disuelta, la masa quedará blanda y bien manipulable. A continuación, incorpora el maíz dulce y el queso rallado, mezclando muy bien para que se introduzcan en la masa. Deja reposar la masa cinco minutos o más para que la harina se empape bien con el agua y sea mejor de manipular. Para darles forma, ve tomando pequeñas porciones de masa con las manos, haz bolas de masa y aplástalas muy suavemente para que queden como discos redondos de un grosor aproximado del centímetro; puedes cambiar estas medidas a tu gusto. Si ves que la masa se pega a las manos, humedécetelas un poco con agua. Para cocinarlas, coloca una sartén o plancha a fuego medio, pon un poco de mantequilla o aceite para que no se peguen y cocina las arepas de cinco a seis minutos cada lado, hasta que estén doradas. Por dentro quedan blandas por el queso fundido. Si quieres puedes meterlas al horno unos minutos para que queden más esponjosas, pero no es necesario.

Diferentes versiones

Las arepas con queso y maíz dulce se pueden disfrutar de muchas maneras: abiertas con más queso por dentro, con mantequilla, acompañadas de aguacate, huevos revueltos o con carne o pollo desmechado.

También están muy buenas solas, calientes y recién hechas. En Colombia es común comerlas en el desayuno con café o chocolate caliente.

Para que queden perfectas, usa harina de maíz precocida especial para arepas, no otra harina porque cambia el resultado. No pongas demasiada agua; la masa debe quedar suave pero firme. Cocina a fuego medio para que se doren bien sin quedar crudas por dentro. Y no dudes en probar añadiendo más queso, un poco de mantequilla en la masa o hierbas para variar.

Las arepas no son solo una receta cualquiera. En Colombia forman parte de la vida diaria, y cada región tiene su versión. Las arepas con queso y maíz dulce son populares por su sabor suave y textura agradable. Son ideales para compartir en familia o para preparar algo rápido que siempre funciona.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas (unas 8 arepas)

Calorías por arepa: alrededor de 350

Tipo de cocina: colombiana / latinoamericana

Tipo de comida: desayuno, merienda o plato principal ligero