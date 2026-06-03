Salpicón de marisco: receta tradicional con pulpo, langostinos y mejillones paso a paso

El Salpicón de marisco es un plato típico de la cocina mediterránea. Equilibrio perfecto entre los frutos del mar y los vegetales, que agradan hasta a los paladares más exigentes. La receta perfecta para una comida especial, en particular para celebrar las fechas importantes de la casa, como las Navidades. Una comida sencilla, divertida, deliciosa y llena de color. También funciona como cena ligera y fresca, principalmente durante los calurosos meses de verano.

El secreto del éxito: utilizar productos de primera calidad. Seleccionar los mariscos más frescos, cocerlos en su punto justo y el toque de una buena vinagreta. Ni un minuto más ni uno menos para que salga de ‘rechupete’ y acapare la atención de todos.

Su éxito no tiene ningún misterio. Combina marisco cocido, verduras frescas y una vinagreta sencilla que potencia el sabor sin ocultarlo. Cuando los ingredientes son buenos, el plato prácticamente se construye solo.

La versión más popular suele llevar pulpo, langostinos y mejillones, aunque existen variantes según la zona y la disponibilidad del producto. Lo que nunca debería cambiar es la filosofía de la receta: marisco en su punto, verduras crujientes y una vinagreta equilibrada.

Salpicón de mariscos con pulpo, langostinos y mejillones

Ingredientes:

400 gramos de pulpo fresco. También se pueden emplear 2 patas de pulpo cocidas

200 gramos de langostinos (pueden ser frescos, cocidos, congelados o prepararlos en casa)

800 gramos de mejillones frescos o 200 gramos de mejillones ya cocidos

50 ml de vinagreta. Una parte de vinagre de vino blanco o de manzana y dos partes de aceite de oliva virgen extra

3 cucharadas de olivas negras con hueso

½ cebolleta

1 diente de ajo

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

½ pimiento amarillo (sino se consigue se puede agregar más de pimiento rojo o verde, según sea el gusto)

Sal al gusto

Pasos previos:

Los langostinos, ya sean frescos o congelados, se cocinan con bastante agua salada. Una vez se alcanza el punto de ebullición, se apaga y se deja reposar durante al menos un par de minutos. Luego hay que escurrir y colocar en un plato cubierto con papel de cocina En cuanto a los mejillones, en primer lugar hay que limpiarlos bien, quitando residuos y cortando en tiritas. Desechar los que no están vivos, revisar bien mientras se lavan debajo del chorro de agua fría. Después cocinar en una olla tapada a fuego alto por 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se retiran del fuego y se dejan enfriar. Se debe lavar y cocinar bien el pulpo en una olla con abundante agua y una cucharada de sal. Este proceso dura alrededor de 30 minutos. Importante sumergir el molusco en su totalidad dentro de la olla. Una vez ya se tengan listos todos los mariscos, entonces se puede proceder con el salpicón. Lo recomendado es preparar los mariscos un día antes para proceder con calma y sin angustias.

Preparación:

Los langostinos se pican en dos y el pulpo en rodajas. En cuanto a los mejillones, lo importante es que se le haya quitado la concha. Estos tres ingredientes se colocan en un mismo bol A continuación, picar menudamente los pimientos y la cebolleta. Así mismo, deshuesar y dividir en dos pedazos las olivas. Dejar todos estos ingredientes en el mismo bol donde se colocaron los mariscos. A la vinagreta se le da un toque especial: se le agrega el ajo picado muy fino y un toque de sal. Batir bien para que todo quede perfectamente integrado. Por encima de todos los ingredientes, verter la vinagreta por completo. Revolver cuidadosamente y llevar a la nevera por al menos dos horas para que se ponga más potente y esté listo para servirse. Se puede acompañar de ricas rosquilletas o pan tostado.

Salpicón de mariscos con pulpo, cangrejo, rape y gambas

Otra opción igual de potente y sabrosa. Ingredientes alternativos pero que también son del agrado de la mayoría de los comensales. De igual forma, antes de abocarse a la preparación en sí del salpicón, hay que tener los mariscos listos. Un proceso que, si se opta por presentaciones naturales, lleva su tiempo. El rape es un pescado de carne tersa, muy interesante para acompañar al marisco y que admite diferentes preparaciones, todas ellas deliciosas.

Ingredientes:

1 pata de pulpo cocida

15 langostinos cocidos (alrededor de 200 gramos)

3 palitos de cangrejos

300 gramos de rape o de cualquier pescado blanco

1 pimiento verde mediano

1 pimiento rojo mediano

1 pimiento amarillo mediano

1 cebolla tierna mediana

sal al gusto

Para la vinagreta

80 ml de aceite de oliva extra virgen

40 ml de vinagre de jerez o de manzana

Preparación:

Todas las verduras se pican en trozos. Se recomienda cortar el pulpo, los palitos de cangrejo y los langostinos en trocitos pequeños. Una vez se hayan picado todos los ingredientes, se colocan en el mismo bol. Incorporar la vinagreta para que impregne toda la preparación, junto con un poco de sal. Mezclar bien y dejar en la nevera al menos 120 minutos antes de servir. Transcurrido el tiempo, se pueden servir junto a unas ricas tostadas de pan fresco.

Tiempo de preparación: 45 minutos aproximadamente.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: unas 900-1.100 kcal para toda la receta, dependiendo principalmente de la cantidad de aceite utilizada. Aproximadamente 225-275 kcal por ración.

Tipo de cocina: española, marinera.

Tipo de comida: entrante o primer plato.

La vinagreta perfecta para el salpicón: proporciones y trucos

Una buena vinagreta marca la diferencia entre un salpicón correcto y uno memorable.

La proporción más habitual suele ser tres partes de aceite por una de vinagre, aunque esto admite matices según el gusto personal. Hay quien prefiere una acidez más marcada y quien busca un resultado más suave.

Lo importante es que la vinagreta acompañe al marisco sin imponerse. El protagonista sigue siendo el producto del mar.

Vinagre de Jerez vs vinagre de manzana: cuál usar

Ambas opciones funcionan, pero ofrecen perfiles muy distintos.

El vinagre de Jerez aporta más intensidad y profundidad aromática. Suele encajar especialmente bien cuando el salpicón lleva pulpo o mariscos de sabor potente. El vinagre de manzana resulta más suave y ligero. Puede ser una buena elección para quienes prefieren una acidez menos marcada o buscan un resultado más delicado.

No existe una única respuesta correcta. Depende del gusto de cada cocinero y del carácter que quiera darle al plato.

Cuándo añadir la vinagreta: antes o después de reposar

Lo más recomendable suele ser añadir la vinagreta antes del reposo. De esta forma las verduras y el marisco tienen tiempo para absorber parte de los aromas y los sabores se integran mejor.

Eso sí, conviene reservar una pequeña cantidad para corregir el aliño justo antes de servir. El reposo modifica ligeramente la intensidad del conjunto y, en ocasiones, pide un último toque de aceite o vinagre.

Cómo cocer el pulpo para el salpicón sin que quede duro

El pulpo puede parecer complicado, pero realmente exige más paciencia que técnica.

Si se utiliza pulpo fresco, es habitual congelarlo previamente para ayudar a romper las fibras y conseguir una textura más tierna. Después se cuece en abundante agua.

La tradición gallega recomienda «asustarlo» antes de la cocción definitiva, es decir, introducirlo y sacarlo del agua hirviendo varias veces antes de dejarlo cocer.

Una vez cocido, conviene dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo en trozos adecuados para el salpicón.

Cómo cocer los langostinos en su punto justo

Los langostinos tienen un margen de error bastante pequeño. Si se cuecen poco quedan crudos. Si se pasan de cocción, pierden jugosidad y textura.

Lo habitual es introducirlos en agua hirviendo con sal durante uno o dos minutos, dependiendo de su tamaño. Después deben enfriarse rápidamente en agua con hielo para cortar la cocción.

Cuánto tiempo reposar el salpicón en la nevera

Una vez mezclados el marisco, las verduras y la vinagreta, conviene dejar el salpicón en la nevera al menos una o dos horas. Durante ese tiempo los sabores se mezclan y el conjunto gana armonía.

De hecho, muchas personas consideran que está más rico unas horas después de prepararlo que recién hecho.

Con qué acompañar el salpicón de marisco

Es ideal con arroz blanco tipo pilaf, con una buena ensalada, incluso en tostas de pan. Realmente con un buen marisco no hace falta mucho acompañamiento. La idea es aportar frescura, no competir con el sabor principal del plato.

Cuánto aguanta el salpicón en la nevera

Lo mejor es consumirlo pronto, pero podemos tenerlo en la nevera entre uno y dos días.

Mil y una formas de preparar

El salpicón de marisco es una receta que tiene millones de variaciones, ajustándose fácilmente a los gustos y sazones de cada hogar. Puedes servirlo como entrada en Navidad o en otra ocasión especial También se ajusta al presupuesto que tengas a tu alcance, siempre manteniendo su esencia.