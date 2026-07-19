Dani García, chef: «Para que el arroz quede más sabroso el truco no es el sofrito, es la mezcla de cuatro especias»
Toma nota de cómo se prepara este arroz
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Conseguir que el arroz quede más sabroso es posible con este truco en el sofrito que implica la mezcla de cuatro especias. Vamos a conseguir crear la mejor opción posible, en un truco que realmente puede acabar siendo la mejor opción posible para estos días. Las fiestas o las vacaciones son el momento ideal para disfrutar de un arroz que puede acabar convirtiéndose en la mejor opción posible para cuando tenemos invitados o queremos destacar un poco más. Nada mejor que una combinación que puede acabar siendo la mejor opción que llega de la mano de un chef excepcional.
Dani García sabe muy bien lo que podemos conseguir de la mano de una combinación de ingredientes que empieza con un sofrito excepcional. Tocará conocer en primera persona este truco que podría darnos un arroz de esos que destacarán por sí solo. Los cocineros profesionales coinciden en que el truco está en el sofrito. No sólo deberemos incorporar un poco de tomate y arroz, sino que tocará incorporar unas especies, sólo cuatro que pueden cambiarlo todo por completo.
El chef Dani García sabe este importante truco
El truco para hacer un buen arroz puede convertirse en la estrella de estos días en los que nos apetece un buen plato de comida de esos que impresionan. El arroz puede convertirse en el mejor aliado de una combinación básica que, sin duda alguna, tocará tener en mente.
Llega un cambio de tendencia que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado, a la hora de cocinar este básico. Un producto barato que se cubre de gloria y puede acabar de darnos un plato estrella para cualquier época del año, pero siempre reinando.
Dani García nos da un consejo que podemos aplicar en un sofrito que incluye, nada más y nada menos que cuatro especias que sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la cocina. Recuperar los platos tradicionales, puede ser un extra de buenas sensaciones.
Esos arroces tradicionales pueden reinventarse con un sencillo gesto que tiene en este ingrediente el mejor aliado de una combinación básica de sabores. Este sofrito de Dani García es la clave del éxito de un arroz que nos quedará de vicio.
Para que el arroz quede más sabroso el truco no es el sofrito, es la mezcla de cuatro especias
La mezcla de cuatro especias es suficiente para conseguir crear un plato de 10, es cuestión de ponerse manos a la obra con un sofrito que difícilmente vamos a olvidar. Azafrán, clavo, pimienta negra y comino en polvo es lo que tenemos que incorporar a ese sofrito de toda la vida que vamos a recuperar para crear un arroz de vicio.
Ingredientes:
Cómo preparar un arroz meloso con setas:
- Picar el ajo y la cebolla en tiras finas.
- Lavar las setas con abundante agua y cortar cada unidad por la mitad. Si se dispone de tiempo, más que lavar lo ideal es frotar las setas con un trapo de cocina limpia. Al lavarlas, cogen un poco de humedad en su textura.
- Calentar el caldo en una cazuela a fuego moderado.
- En una cazuela espaciosa para arroz calentar un poco de aceite de oliva.
- Rehogar el ajo y la cebolla juntos en la cazuela con el aceite durante unos cuatro minutos.
- Añadir a la mezcla de la cebolla y el ajo las setas manteniendo la cocción durante dos minutos.
- Agregar el arroz y un poco de azafrán a la mezcla de las verduras.
- Incorporar rápidamente a la cazuela el vino y cocinar hasta que se evapore.
- Verter dos cucharones del caldo, esperar a que se evapore y añadir dos cucharones más y continuar este procedimiento.
- Rectificar el punto de sal del conjunto.
- Mantener la cocción del arroz durante unos 20 minutos mientras se continúan incorporando el caldo.
- Colocar un poco de foie unos cuatro minutos antes de apagar el arroz meloso con las setas.
- Decorar el plato final con pequeños trozos de manzana.
- Puedes hacer un arroz casi con cualquier ingrediente que tengas en la nevera, el resultado puede ser espectacular. Con un poco de paciencia podremos hacer realidad este plato de restaurante que puede ser esencial. Un básico casero con ingredientes que no necesariamente son caros, sino todo lo contrario.
- Atrévete a crear un arroz meloso de ensueño con un resultado de los que impresionan y pueden acabar siendo claves. Hazte con este truco y no dudes en ponerlo en práctica.