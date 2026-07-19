Dani García, chef: «Para que el arroz quede más sabroso el truco no es el sofrito, es la mezcla de cuatro especias»

Conseguir que el arroz quede más sabroso es posible con este truco en el sofrito que implica la mezcla de cuatro especias. Vamos a conseguir crear la mejor opción posible, en un truco que realmente puede acabar siendo la mejor opción posible para estos días. Las fiestas o las vacaciones son el momento ideal para disfrutar de un arroz que puede acabar convirtiéndose en la mejor opción posible para cuando tenemos invitados o queremos destacar un poco más. Nada mejor que una combinación que puede acabar siendo la mejor opción que llega de la mano de un chef excepcional.

Dani García sabe muy bien lo que podemos conseguir de la mano de una combinación de ingredientes que empieza con un sofrito excepcional. Tocará conocer en primera persona este truco que podría darnos un arroz de esos que destacarán por sí solo. Los cocineros profesionales coinciden en que el truco está en el sofrito. No sólo deberemos incorporar un poco de tomate y arroz, sino que tocará incorporar unas especies, sólo cuatro que pueden cambiarlo todo por completo.

El chef Dani García sabe este importante truco

El truco para hacer un buen arroz puede convertirse en la estrella de estos días en los que nos apetece un buen plato de comida de esos que impresionan. El arroz puede convertirse en el mejor aliado de una combinación básica que, sin duda alguna, tocará tener en mente.

Llega un cambio de tendencia que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado, a la hora de cocinar este básico. Un producto barato que se cubre de gloria y puede acabar de darnos un plato estrella para cualquier época del año, pero siempre reinando.

Dani García nos da un consejo que podemos aplicar en un sofrito que incluye, nada más y nada menos que cuatro especias que sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la cocina. Recuperar los platos tradicionales, puede ser un extra de buenas sensaciones.

Esos arroces tradicionales pueden reinventarse con un sencillo gesto que tiene en este ingrediente el mejor aliado de una combinación básica de sabores. Este sofrito de Dani García es la clave del éxito de un arroz que nos quedará de vicio.

Para que el arroz quede más sabroso el truco no es el sofrito, es la mezcla de cuatro especias

La mezcla de cuatro especias es suficiente para conseguir crear un plato de 10, es cuestión de ponerse manos a la obra con un sofrito que difícilmente vamos a olvidar. Azafrán, clavo, pimienta negra y comino en polvo es lo que tenemos que incorporar a ese sofrito de toda la vida que vamos a recuperar para crear un arroz de vicio.

Ingredientes:

200 gramos de arroz

3 dientes de ajo

1 cebolla

200 gramos de setas

15 mililitros de vino blanco

600 mililitros de caldo de verduras

35 gramos de foie

20 piñones

Azafrán

10 gramos de una manzana roja

Aceite de oliva

Sal

Cómo preparar un arroz meloso con setas: