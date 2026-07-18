Recetas de postres

Bizcocho de avena y naranja: receta saludable, esponjosa y fácil

Bizcocho casero
Bizcocho de avena y naranja.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara un bizcocho de avena y naranja esponjoso con esta receta saludable y muy fácil de hacer.

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Ese momento en que abres la puerta del horno y el olor a naranja caliente te inunda la cocina es, sin duda, una de esas pequeñas victorias diarias. No somos de los que creen que la repostería saludable tenga que ser un sacrificio; al contrario, es una oportunidad para redescubrir ingredientes que, a veces, tratamos con demasiada indiferencia. La avena, por ejemplo, carga con una fama injusta de cereal aburrido, cuando en realidad es el lienzo perfecto para esta receta que, además de ser sencilla, queda con una esponjosidad que te hace dudar si realmente lleva ingredientes tan sanos.

Si alguna vez te ha asaltado la duda de si este tipo de bizcochos quedan «compactos como un ladrillo», olvídate de eso aquí. La clave está en no tener miedo a los cítricos y en tratar la masa con mimo. Hay muchas variantes, desde el clásico bizcocho de avena, que siempre es un buen punto de partida, hasta opciones más cremosas como el bizcocho de avena y yogur, pero este de naranja tiene una chispa especial que lo hace perfecto para el desayuno.Bizcocho de avena y naranja

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de avena (si no la encuentras, tritura copos finos en casa, que es lo mismo)
  • 3 huevos grandes
  • 100 mililitros de aceite de oliva suave
  • 120 mililitros de zumo de naranja natural
  • Ralladura de dos naranjas
  • 80 gramos de endulzante natural (el sirope de dátil le da un color oscuro muy bonito, aunque el eritritol funciona igual)
  • 1 cucharadita de levadura
  • Una pizca de sal, que nunca puede faltar para realzar el dulzor.

    • Cómo hacer este bizcocho paso a paso

    1. Precalienta el horno a 180°C. Si hay un secreto para que suba bien, es el batido inicial: bate bien los huevos con el endulzante hasta que veas que la mezcla crece y aclara. Ahí metemos aire, y ese aire es el que sustituye a las harinas pesadas.
    2. A continuación, añade el aceite poco a poco y el zumo con la ralladura.
    3. Después llega el momento de la harina. Tamízala con la levadura y únela a los líquidos. Aquí la paciencia es tu mejor aliada: usa una espátula y haz movimientos envolventes. Nada de batidora a toda potencia ahora, o matarás el aire.
    4. Vierte la masa en el molde y al horno, unos 40 minutos. Si el palillo sale seco, lo tienes.

    Trucos para que salga perfecto

    No te obsesiones con el tiempo exacto, cada horno es un mundo. A veces la avena engaña; parece que está cruda por dentro y ya se ha tostado por fuera. Si ves que se dora demasiado pronto, cúbrelo con papel de aluminio. Y un consejo extra: usa naranjas de verdad, nada de zumos industriales. La ralladura fresca es lo que cambia todo el perfil de sabor.

    Variantes de la receta

    A veces la receta te pide aventura. ¿Quieres un toque extra? Añade nueces picadas o unas gotas de chocolate puro. Si tienes poco tiempo o ganas de algo rápido, acuérdate de que siempre puedes tirar de un bizcocho avena y plátano microondas taza para salir del paso.

    Con qué acompañar este bizcocho

    Aquí no hace falta complicarse. Un café solo, un té que no sea demasiado invasivo o simplemente una infusión de rooibos. Si quieres disfrutarlo el fin de semana, una capa fina de queso crema o un poco de yogur natural por encima le sienta de maravilla.

    Cómo conservar este bizcocho

    La avena tiende a mantenerse húmeda, así que en un recipiente hermético te aguantará bien tres días. Eso sí, evita dejarlo a la intemperie porque se reseca. Si hace calor donde vives, mejor mételo en la nevera a partir del segundo día.

    Información técnica

    Tiempo de preparación: 15 minutos de trabajo manual, 40 de horno.

    Porciones: salen unos 8 trozos generosos.

    Valor calórico: rondamos las 210 calorías por porción.

    Tipo de cocina: Casera, honesta y sin artificios.

    Tipo de comida: Desayunos o esa merienda que te levanta el ánimo.

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