Solomillo de novilla: recetas fáciles para disfrutar de una carne tierna

El solomillo de novilla es una de esas joyas gastronómicas que exigen respeto absoluto en la cocina. Al tratarse de una carne tierna, magra y con una textura mantequillosa, cualquier exceso de fuego o un tiempo de más arruina la pieza por completo. No requiere grandes artificios para brillar, sino más bien precisión en el marcado y un mimo especial con los jugos. Si te apetece ampliar tu recetario con otras carnes nobles igual de agradecidas, puedes echar un vistazo a este clásico solomillo de cerdo al horno, probar la cuchara tradicional de un solomillo en salsa de la abuela, o decantarte por una opción aviar muy ligera como el solomillo de pavo al horno.

Ingredientes

Una pieza entera de solomillo de novilla de unos 700 gramos

2 cucharadas generosas de mantequilla clarificada

3 ramitas de tomillo fresco

Sal gruesa marina

Pimienta negra en grano recién molida

Unas cucharadas de brandypara levantar los jugos de la sartén.

Cómo hacer solomillo de novilla paso a paso

Saca la carne de la nevera con antelación para que pierda el frío y el centro no se quede crudo mientras se dora el exterior. Salpimienta la pieza entera con decisión, asegurándote de cubrir toda la superficie. Calienta una sartén. Funde una cucharada de mantequilla junto al tomillo y coloca el solomillo entero. Séllalo con rapidez por todas sus caras durante un par de minutos por lado, buscando una costra tostada y apetitosa. Baja la intensidad del fuego, vierte el brandy para que evapore el alcohol y baña constantemente la carne con el fondo resultante usando una cuchara. Pasa la sartén directamente al horno precalentado a 200 grados durante exactamente ocho minutos si te gusta poco hecha. Retírala de inmediato y colócala sobre una tabla templada, dejándola reposar en silencio durante cinco minutos antes de cortarla en medallones gruesos.

Trucos para que salga perfecto

El termómetro de cocina es tu mejor aliado aquí; busca una temperatura interna de cincuenta y dos grados para conservar todo el jugo. Jamás cortes la carne caliente nada más sacarla del fuego, ya que los jugos se escaparían hacia la tabla y perderías esa textura melosa tan característica de la novilla.

Variantes de la receta

Si prefieres presentarla en formato individual, puedes cortar los medallones en crudo y marcarlos a la plancha vuelta y vuelta con una reducción de vino oporto y chalotas picadas muy fino. Otra alternativa deliciosa consiste en envolver el solomillo en una capa fina de paté y masa de hojaldre para hornearlo estilo Wellington.

Con qué acompañar solomillo de novilla

Un puré de patata trufado y bien de mantequilla casa de maravilla con la finura de esta carne. También puedes optar por unas setas salteadas en aceite de oliva con un toque de ajo y perejil fresco para aportar notas terrosas que complementen el plato.

Cómo conservar solomillo de novilla

Los restos se guardan en un recipiente hermético dentro de la nevera un máximo de dos días. Al tratarse de una carne muy magra, se seca con facilidad al recalentar, por lo que resulta preferible consumirla fría en finas lonchas sobre una ensalada de rúcula y parmesano.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 420 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional y de mercado

Tipo de comida: Almuerzo o cena especial