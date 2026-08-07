Solomillo de pato: las mejores recetas para cocinarlo paso a paso

Atreverse con el solomillo de pato en casa es dar un paso de gigante en la cocina diaria. Lejos de ser un ingrediente reservado exclusivamente a la alta cocina o a las grandes celebraciones navideñas, esta pieza de ave ofrece un juego culinario extraordinario gracias a su generosa capa de grasa subcutánea y a una carne magra de sabor intenso. Exige, eso sí, un trato respetuoso y cierta mano izquierda para evitar que se quede reseco. Quienes disfrutan exprimiendo al máximo las posibilidades de las carnes nobles suelen alternar esta preparación con un clásico solomillo de cerdo al horno, con los sabores reconfortantes de un solomillo en salsa de la abuela, o bien explorando otras texturas de la misma ave mediante unas estupendas recetas de pato guisado.

Ingredientes

2 piezas de solomillo de pato fresco

Sal en escamas

Pimienta negra recién molida

Una cucharada de miel

Un chorrito de vinagre balsámico de Módena

Unas ramitas de tomillo fresco para aromatizar los jugos durante el marcado en la sartén

Cómo hacer solomillo de pato paso a paso

Saca las piezas de la nevera con antelación para que templen por dentro. Practica unos cortes superficiales en forma de rombo sobre la capa de grasa con la punta de un cuchillo afilado, sin llegar a tocar la carne. Salpimienta ambos solomillos con alegría. Coloca la carne con la piel hacia abajo en una sartén fría, sin añadir aceite, y enciende el fuego a media potencia para que la grasa comience a fundirse despacio. Cuando la piel esté bien dorada y crujiente, retira el exceso de grasa fundida de la sartén. Dale la vuelta a los solomillos y cocínalos un par de minutos más por el otro lado. Riega la carne con la mezcla de miel y vinagre balsámico junto a las ramitas de tomillo, dejando que el líquido reduzca y forme un glaseado brillante. Saca las piezas, déjalas reposar unos minutos en una tabla templada y córtalas en medallones sesgados antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto radica en empezar a cocinar la pieza en la sartén completamente fría para forzar que toda la grasa superficial se derrita sin quemar la carne. El pato pide a gritos un punto interior rosado; si te pasas de cocción, perderá toda su gracia y textura melosa.

Variantes de la receta

Si prefieres explorar matices agridulces diferentes, puedes sustituir la miel por una reducción de zumo de naranja natural y un toque de jengibre rallado. Otra opción fantástica consiste en acompañar los medallones con una compota ligera de manzana reineta y frutos rojos.

Con qué acompañar solomillo de pato

Un puré de patata denso y cremoso absorbe a la perfección los jugos de la reducción balsámica. Si buscas un contraste terroso, unas setas silvestres salteadas con un toque de ajo y perejil fresco redondean el plato de manera impecable.

Cómo conservar solomillo de pato

Los restos sobrantes se mantienen aceptablemente en un recipiente hermético dentro de la nevera durante dos días máximo. Al recalentarlo corre el riesgo de pasarse de punto, por lo que resulta mucho más recomendable consumirlo frío en finas lonchas sobre una ensalada templada.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: 410 kcal por ración

Tipo de cocina: Francesa y de autor adaptada al hogar

Tipo de comida: Almuerzo o cena especial