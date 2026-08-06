Solomillo de corzo: las mejores recetas para cocinar esta carne de caza

La carne de caza posee un carácter indómito que exige un respeto absoluto en los fogones, muy alejado de la docilidad de las carnes de granja a las que estamos habituados en el día a día. Entre todas las piezas nobles del monte, el solomillo de corzo ocupa un lugar de auténtico privilegio gracias a su textura fina, su baja cantidad de grasa y un perfil de sabor profundo que evoca los bosques húmedos y los matorrales. Cocinar esta pieza sin arruinar su delicadeza requiere tocar el fuego con extrema prudencia, evitando que el calor excesivo la convierta en una suela correosa.

Si quieres seguir cocinando con carnes tiernas y cortes nobles en casa suelen dominar técnicas clásicas como las que se aplican en un jugoso solomillo de cerdo al horno, recrear los fondos reconfortantes de un tradicional solomillo en salsa de la abuela o buscar alternativas aviares igual de limpias como un tierno solomillo de pavo al horno.

Ingredientes

2 solomillos de corzo limpios de telillas y grasa superficial

Una cebolla mediana picada fina

2 dientes de ajo

Romero fresco

Bayas de enebro

Un vaso de un buen vino tinto

Una onza de chocolate negro de calidad

Mantequilla fría

Aceite de oliva virgen extra

Sal en escamas y pimienta negra en grano recién molida.

Cómo hacer Solomillo de corzo paso a paso

La receta comienza temperando la carne fuera de la nevera al menos media hora antes de cocinarla, salpimentándola con generosidad justo antes de que entre en contacto con el calor. Calienta un chorro generoso de aceite de oliva en una sartén de hierro fundido a fuego vivo hasta que empiece a humear ligeramente. Sella los solomillos enteros durante un minuto escaso por cada una de sus caras. Retira la carne a una tabla de madera templada y cúbrela con papel de aluminio para que los jugos se redistribuyan en calma. Aprovecha la misma sartén con los jugos de la carne para pochar la cebolla bien picada y los ajos a fuego suave, incorporando las bayas de enebro y la ramita de romero fresco. Vierte el vino tinto de golpe, raspando el fondo con una espátula de madera para disolver los restos tostados, y deja que reduzca a la mitad mientras el alcohol se evapora por completo. Añade el fondo de carne, integra la onza de chocolate negro para dar brillo y densidad a la salsa, y retira del fuego antes de emulsionar con la mantequilla fría mediante movimientos circulares enérgicos. Pon el conjunto a punto de sal. Corta el solomillo en medallones gruesos y salsea por encima justo antes de llevar a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto para triunfar con el corzo reside en no pasarse de cocción; lo ideal es servirlo al punto o ligeramente rojo en el centro para que conserve toda su ternura natural. Una pieza de calidad excepcional apenas necesita más que un buen sellado rápido.

Variantes de la receta

Para aquellos paladares que aprecian los contrastes frutales tradicionales de la cocina de caza, se puede añadir una cucharada de mermelada de arándanos silvestres o de grosellas negras a la salsa de vino tinto para darle más cuerpo.

Con qué acompañar Solomillo de corzo

Un puré de castañas aterciopelado o unas patatas duquesa recién horneadas funcionan como el lecho perfecto para recoger los jugos oscuros de la salsa. Las setas de temporada salteadas con un punto de ajo y perejil complementan maravillosamente la vocación forestal del plato principal.

Cómo conservar Solomillo de corzo

Lo ideal es consumir este plato justo después de cocinar para gozar de la carne al punto perfecto de suavidad. Si te quedan porciones extras, las deberías guardar en un recipiente hermético en el refrigerador durante un máximo de dos días y luego las puedes recalentar a fuego muy bajo con un poco de caldo fresco, sin utilizar el microondas para no alterar la consistencia del solomillo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Alta cocina de caza / Tradicional renovada

Tipo de comida: Almuerzo o cena especial

Calorías totales aproximadas: 340 kcal por ración