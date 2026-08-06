Arroz con pollo peruano: receta tradicional paso a paso

Hay preparaciones que desprenden un aroma tan característico que bastan unos pocos segundos de cocción para teletransportar a cualquiera directamente a una cocina familiar en Lima. El arroz con pollo peruano posee esa magia inconfundible gracias a su brillante color verde, un tono vibrante que le otorga la pasta de culantro fresco mezclada con verduras finamente rehogadas. Lejos de ser un simple plato de aprovechamiento, esta joya criolla exige mimo, paciencia y el respeto absoluto por los productos locales que definen la gastronomía andina y costera.

Quienes disfrutan experimentando con cereales y aves suelen saborear también preparaciones reconfortantes como un clásico arroz con pollo de la abuela, explorar la fusión oriental de un sabroso chaufa de pollo o decantarse por alternativas más ligeras como el aromático arroz basmati con pollo.

Ingredientes

Un pollo entero troceado

500 gramos de arroz de grano medio

Hojas de cilantro fresco

Una taza de pasta de ají amarillo

1 cebolla roja picada en brunoise fina

4 dientes de ajo machacados

100 gramos de guisantes tiernos

1 zanahoria cortada en trozos pequeños

Pimiento rojo en tiras para decorar

200 ml de caldo de pollo concentrado,

Un chorro generoso de cerveza negra

Aceite vegetal, sal, comino y pimienta negra recién molida.

Cómo hacer Arroz con pollo peruano paso a paso

Empieza sellando las piezas de pollo salpimentadas en una olla amplia con aceite caliente hasta que adquieran un tono dorado uniforme por todos sus lados; retíralas y resérvalas en un plato. En esa misma grasa impregnada de sabor, sofríe la cebolla roja y el ajo hasta que transparenten, momento en el cual incorporarás la pasta de ají amarillo y las hojas de cilantro trituradas con un toque de caldo. Deja que el sofrito se cocine a fuego lento hasta que el aceite comience a separarse del aderezo. Devuelve el pollo a la olla, vierte la cerveza negra y el caldo restante, tapa el recipiente y deja que todo se cocine a fuego medio/bajo durante unos veinte minutos para que la carne absorba los aromas intensos. Rectifica el punto de sal. Saca el pollo de nuevo para mantenerlo jugoso mientras manejas el grano. Incorpora el arroz lavado y escurrido directamente al caldo verde junto con las arvejas y los trozos de zanahoria, removiendo con suavidad para que se distribuya de manera homogénea. Cuando el líquido empiece a hervir, baja el fuego al mínimo, coloca una tapa hermética y deja que cocine sin prisas durante unos veinte minutos. Apaga el fuego, añade el pollo por encima para que recupere temperatura con el calor residual y deja reposar la olla tapada otros diez minutos antes de servirlo humeante y suelto.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto de este plato radica en la intensidad de la pasta de cilantro; procura licuar las hojas con la menor cantidad de líquido posible para que el verde resulte profundo y no diluido. Asimismo, controlar el nivel de líquido al agregar el arroz evita que el grano quede pastoso.

Variantes de la receta

Aunque la versión tradicional manda utilizar pollo con hueso para potenciar el caldo, algunas familias prefieren trocear pechugas si buscan una textura más uniforme en cada cucharada. En la zona norte del país, el plato evoluciona hacia el conocido «arroz con pato», sustituyendo el ave de granja por carne de pato macerada.

Con qué acompañar Arroz con pollo peruano

La guarnición reina e indiscutible de este plato es la salsa criolla, elaborada con cebolla roja cortada en juliana fina, zumo de limón recién exprimido, ají limo picado y hojas de cilantro fresco. Aporta un contrapunto fresco y ácido que equilibra a la perfección la contundencia grasa del arroz.

Cómo conservar Arroz con pollo peruano

Si te sobra comida, guárdala en un recipiente hermético dentro de la nevera una vez que se haya enfriado por completo; se mantendrá en óptimas condiciones durante un par de días. Para recalentarlo, lo ideal es añadir un par de cucharadas de caldo o agua antes de meterlo al microondas o calentarlo a fuego lento en una sartén tapada para que recupere la humedad original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 6 personas

Tipo de cocina: Peruana tradicional / Criolla

Tipo de comida: Almuerzo principal

Calorías totales aproximadas: 620 kcal por ración