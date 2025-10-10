Magdalenas de calabaza saludables: la receta de muffins ideal para Halloween

Si buscas un dulce delicioso y nutritivo para celebrar Halloween, hoy te traemos la receta definitiva de magdalenas de calabaza saludables. Son perfectas para cocinar en familia y disfrutar de una combinación de ingredientes y sabores que encantará a los más golosos. La base principal, la calabaza, no solo aporta un color y sabor increíbles, sino también fibra y vitaminas.

Para darles un toque festivo, se pueden decorar con un poco de fondant, aunque más abajo te daremos ideas para decoraciones más sanas. Los niños pueden participar en la preparación, añadiendo un extra de alegría a la cocina. ¡Atrévete a preparar estas magdalenas de calabaza saludables y deliciosas!

Ingredientes para las Magdalenas de Calabaza

3 huevos

225 gr de azúcar (o ver alternativas más saludables abajo)

3 cucharadas de azúcar de vainilla (o 1 cucharadita de extracto de vainilla)

60 ml de aceite de oliva

250 gr de puré de calabaza

200 gr de harina (preferiblemente integral)

1 sobre de levadura

Fondant de colores o decoraciones al gusto

Cómo preparar magdalenas de calabaza saludables paso a paso

Esta receta es una de las más sencillas, ideal para una tarde de otoño. Primero, ponemos en un bol los huevos con el azúcar y empezamos a batir hasta que la mezcla doble su tamaño y se vuelva pálida. Añadimos el azúcar avainillado o el extracto de vainilla para dar un toque especial. Sin dejar de batir, incorporamos el aceite de oliva poco a poco, como si estuviéramos haciendo un alioli, hasta que emulsione y la mezcla quede ligera. Para preparar el puré, pelamos y cortamos la calabaza en trocitos. La cocemos en un cazo con agua hasta que esté tierna. Después, la escurrimos bien y la trituramos hasta obtener un puré suave y sin grumos. Incorporamos el puré de calabaza ya frío a la mezcla de huevos, azúcar y aceite. Removemos con suavidad hasta integrar. Tamizamos la harina junto con la levadura y las vamos añadiendo a la mezcla anterior. Integramos con movimientos envolventes para no perder aire y conseguir unas magdalenas esponjosas. Preparamos los moldes con las cápsulas de papel y los rellenamos hasta la mitad, ya que la masa crecerá bastante con la levadura. Horneamos las magdalenas en el horno precalentado a 180º durante unos 15-20 minutos. Sabremos que están listas cuando al pincharlas con un palillo, este salga limpio. Las retiramos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Una vez frías, llega la parte divertida: la decoración. Si usas fondant, puedes extenderlo y crear formas de fantasmas o calabazas. Involucra a los niños en la decoración. ¡Se divertirán muchísimo creando sus propios diseños de Halloween!

Consejos para unas Magdalenas de Calabaza aún más Saludables

Reduce el azúcar: Puedes disminuir la cantidad de azúcar a 150 gr o sustituirlo por alternativas como sirope de arce, miel o edulcorantes naturales.

Puedes disminuir la cantidad de azúcar a 150 gr o sustituirlo por alternativas como sirope de arce, miel o edulcorantes naturales. Harina integral: Usa harina de trigo integral o de espelta para aumentar el contenido de fibra.

Usa harina de trigo integral o de espelta para aumentar el contenido de fibra. Decoración sana: En lugar de fondant, puedes usar un glaseado de yogur griego con un poco de miel, chocolate negro derretido o frutos secos picados.

Más Ideas para un Menú de Halloween Terroríficamente Delicioso

Si estas magdalenas te han abierto el apetito, no te quedes ahí. Puedes organizar una cena halloween completa con nuestras recetas de halloween. Para empezar, sorprende a todos con unos aperitivos halloween o un divertido sandwich terrorifico.

