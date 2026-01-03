Así es la Delta Force, el comando de élite de EEUU que ha capturado a Maduro y su esposa

La Delta Force (Fuerza Delta) del US Army es la unidad antiterrorista de élite del Ejército de Estados Unidos que ha capturado al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en el marco de la operación desplegada también contra objetivos militares, según informó la cadena CBS News.

La misión principal de la Fuerza Delta es la lucha contra el terrorismo, incluyendo el rescate de rehenes, la captura y eliminación de fuerzas terroristas o la recopilación de inteligencia sobre amenazas terroristas. También se encarga de la protección y vigilancia de autoridades y personas VIP y del despliegue de acciones de «guerra no convencional».

Por ejemplo, esta unidad fue la que llevó a cabo la operación que terminó con la vida de Abu Bakr al Baghdadi, líder del Estado Islámico, en octubre de 2019. En este caso, desde un punto no identificado, que algunos analistas situaron en Turquía, cerca de una decena de helicópteros transportaron entonces a los miembros de la Delta Force hasta el lugar donde se escondía Al Baghdadi.

Aquí, con el apoyo de drones de observación, los aviones esquivaron el fuego de las milicias del ISIS a fin de poder tomar tierra. Finalmente, consiguieron entrar en la residencia donde se escondía el terrorista con su familia. Fue al huir por un túnel y verse acorralado cuando explosionó su chaleco, lo que provocó su muerte y la de sus allegados.

En la operación desplegada por EEUU en la madrugada de este sábado en Venezuela, los bombardeos de objetivos militares de la narcodictadura bolivariana han estado dirigidos a dar cobertura precisamente a la intervención de la Delta Force en la captura de Maduro y su esposa, que, según ha informado el propio Trump, «han sido sacados» del país caribeño.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se encontraba en Moscú (Rusia), ha confirmado que se desconoce el paradero de su jefe de filas y ha exigido a la Casa Blanca una «prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama», Cilia Flores.

Por su parte, el senador republicano Mike Lee ha publicado en redes sociales información de primera mano sobre la operación estadounidense contra Venezuela tras mantener una conversación con el secretario de Estado de la Administración Trump, Marco Rubio.

«El secretario Rubio me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto. Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente. Gracias, secretario Rubio, por mantenerme informado», ha escrito Mike en sus redes sociales.

Orden de detención

Ese personal que ha sido protegido en el desarrollo de su misión –capturar a Maduro– lo conforman los soldados del comando de élite de la Delfa Force. Desde la Casa Blanca se traslada que EEUU no está en guerra con Venezuela y explican que esta misión se ha basado fundamentalmente en ejecutar la orden de detención pendiente contra Maduro, imputado por narcoterrorismo y tráfico de droga por un jurado federal en Nueva York en 2020. Además, la Administración Trump lo relaciona con el Cartel de los Soles.

Al no tratarse, por tanto, de una declaración de guerra propiamente dicha ni de una intervención militar sostenida en el tiempo, la ejecución de dicha orden no obliga a Washington a recabar la notificación previa del Congreso estadounidense.

Esta unidad también participó en labores de búsqueda de Osama bin Laden en Afganistán tras los atentados terroristas del 11-S, en concreto en cuevas de la zona de Tora Bora en diciembre de 2001, pero el entonces líder de Al Qaeda –apresado y aniquilado diez años después por los Navy SEAL Team Six– consiguió escapar a Pakistán.