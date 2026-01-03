EEUU bombardea el mausoleo de Hugo Chávez en su ataque a Maduro

El Ejército de Estados Unidos ha bombardeado objetivos militares chavistas en la capital de Venezuela, Caracas, donde al menos siete explosiones se han producido en la madrugada del viernes a este sábado 3 de enero. Varios helicópteros estadounidenses sobrevolaron el país sudamericano durante los ataques, uno de ellos contra el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo con los restos mortales del dictador Hugo Chávez.

El Cuartel de la Montaña es uno de los centros simbólicos del poder chavista y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha ordenado el bombardeo a este lugar. Según las primeras informaciones, además del lugar en el que están los restos de Chávez desde 2013, también se han llevado a cabo ataques contra la base aérea de La Carlota y el principal, sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas.

Los ataques aéreos y con misiles de esta madrugada del 3 de enero no se han limitado a Caracas, sino que según informaciones llegadas desde el país, todo el territorio se encuentra bajo bombardeo. El Gobierno de Venezuela ha confirmado una serie de ataques aéreos contra «territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares» de la capital del país, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en lo que se ha condenado como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos».

Conocido también como 4F en conmemoración del primer golpe de estado de Hugo Chávez en Venezuela, el Cuartel de la Montaña o Museo Histórico Militar venezolano es uno de los objetivos bombardeados por Donald Trump en el ataque al país caribeño. Es uno de los principales símbolos del poder chavista ahí descansan los restos mortales del dictador, que falleció en 2013 a los 58 años de edad.

El lugar donde se encuentran los restos mortales de Hugo Chávez.

Trump captura a Maduro

Donald Trump ha anunciado en la mañana del sábado –hora española– que ha capturado al dictador venezolano Nicolas Maduro, y a su mujer, y ha sacado a ambos del país. En un mensaje emitido a través de la red social Truth Social, que él mismo ordenó crear, Trump proclamaba que Estados Unidos «ha llevado a cabo exitosamente una operación a gran escala contra Venezuela y su líder, presidente Nicolás Maduro, que ha sido junto a su mujer, capturado y sacado del país».

El presidente estadounidense ha reconocido que la operación «se ha realizado con las fuerzas del orden de Estados Unidos» y adelanta que «seguirán más detalles», en una comparecencia de prensa que concederá Trump a las 11:00 horas –17:00 en España– en Mar-a-Lago.

Maduro está acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos, y la CIA ya ejecutó un ataque aéreo con drones en un muelle utilizado por los carteles de la droga venezolanos la pasada semana, en la primera acción sobre suelo venezolano por Estados Unidos desde que comenzó la ofensiva contra los barcos encargados de distribuir droga. Donald Trump ya avisó de que estaba preparado para ordenar ataques sobre objetivos en territorio venezolano, como se ha producido este sábado.