OKDIARIO pasea con Buxadé por la ‘Europa islámica’: «El nombre más común en Bruselas es Mohamed»

Bruselas, el corazón de la política europea, está a punto de convertirse en un narcoestado, según advierten los jueces belgas. La ciudad sede del Parlamento Europeo alberga más de un 20% de población musulmana, siendo la marroquí la más numerosa. «El nombre más común en recién nacidos es Mohamed. Se podría decir que es la radiografía del modelo de ciudad al que se encaminan las ciudades europeas», señala Jorge Buxadé, el jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea.

OKDIARIO te muestra junto al eurodiputado una de las calles del barrio de Matonge, llamada Chaussee de Wavre. Un paseo de 13 minutos que muestra uno de los paisajes urbanos de la multiculturalidad de Bruselas.

Mientras la mujer europea se diluye entre velos, khimar, niqab, en un país en que desde el 2017 está prohibido el velo integral en los espacios públicos. Una medida que entró en vigor en 2011, avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En España, Vox propuso prohibirlo en el Congreso de los Diputados. Fue tildado de extremista. La moción fue rechazada por todos los grupos políticos, «pero el debate sigue en la calle», señala el eurodiputado.

Matonge es conocido como la pequeña África de Bruselas, por ser uno de los mayores núcleos de toda Europa. De hecho, el nombre lo toma de un distrito homónimo de la ciudad de Kinshasa, en el Congo. Aquí son frecuentes las redadas antidrogas. Solo el pasado año, se llevaron a cabo más de 120 actuaciones policiales.

Además de Matonge, Bruselas cuenta con el barrio de Molenbeek, conocido como la cuna del yihadismo en Europa desde 2010. Su fama se la debe a los terroristas que participaron en los atentados de París en noviembre de 2015, donde fueron asesinadas 130 personas. Y del atentado en Bruselas del 22 de marzo de 2016 en el aeropuerto y metro.

Molenbeek ha sido propuesta como la capital europea de la Cultura 2030. «Esto es lo que ellos quieren», opinará Buxadé respecto de las «élites europeas». «Por eso te lo ponen como ejemplo. El ejemplo de barrio multicultural, sin identidad. Su cultura se degrada y la nuestra se pierde».

Otro de los barrios más peligrosos de la capital de Bélgica es Anderlecht, uno de los arquetipos vecinales de lo que ocurre cuando las bandas criminales toman el control. Esta zona ha contribuido a la media anual de tiroteos en la ciudad. En 2024, se registraron 89 tiroteos en Bruselas. En las inmediaciones de la estación de metro de Clemenceau, una pareja de encapuchados armados con Kalashnikov abrieron fuego por ajustes de cuentas.

Mientras tanto, la crisis de la vivienda asola al continente. Alquileres con precios disparados, mínimo histórico de propietarios respecto al siglo pasado. Para Patriots, el grupo que preside Santiago Abascal en la UE, la inmigración es una de las principales causas del colapso en el sector por el choque entre la oferta y la demanda.

Pese a ello, el informe que presenta la Comisión Especial sobre la crisis de vivienda en la UE en 2025 (conocida por sus siglas en inglés como HOUS), no menciona en sus casi 100 páginas la inmigración.

«Para la UE estos barrios no existen en su plan de vivienda. Es increíble», opinará Buxadé mientras se suceden en un recorrido de 500 metros negocios de comestibles africanos, pelucas africanas, locutorios para enviar dinero al extranjero… Uno de los motivos por los que Vox no apoyará el plan de vivienda, del que sospecha que es un «pretexto para aumentar la injerencia en la soberanía de los países».

«¿Por qué tenemos que pagar una vivienda de protección oficial al que no es nacional si ha entrado saltando una valla?», denuncia. En Bélgica, la segunda fuerza política es Vlaams Belang, que forma parte del grupo Patriots y, por ende, es aliado de Vox en el Parlamento europeo. «Pese a ello, la coalición de populares y socialistas le ha aplicado un cordón para evitar su entrada en el gobierno belga», revelará Buxadé.

Un apartheid parlamentario que en España está quebrando en cada elección autonómica. «La gente se está dando cuenta de esto. Por eso el cambio está llegando», valora el catalán mientras sonríe. «Claro, tengo esperanza. Si no, dejaría la política, pero cada día que pasa es más difícil revertir la situación. El modelo de ciudad de Bruselas ya ha llegado a Zaragoza, Madrid, Barcelona…».