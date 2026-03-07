Buques de EEUU estrenarán en Irán ODIN, un sistema barato de destrucción de drones por láser

El ejército de EEUU está listo para utilizar en el golfo el sistema de láser ODIN contra los drones en la guerra con Irán, ya que se han visto equipos en al menos dos destructores de la Marina de EEUU que operan en el Golfo Pérsico. También ha desplazado cohetes de precisión guiados por láser para derribar drones iraníes desde el aire, tierra o mar.

La tecnología láser para captación de objetivos de guerra aún está en desarrollo, ya que los sistemas láser actuales pueden ser menos efectivos bajo ciertas condiciones climáticas o contra múltiples objetivos simultáneamente. Los ingenieros detrás del desarrollo de cualquier sistema de arma láser parecen estar más cerca que nunca de hacer realidad ese sueño.

Porque recientemente, la Marina de EEUU instaló a bordo del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Dewey, el primer Optical Dazzling Interdictor Navy (ODIN), un sistema de armas láser que permite a un barco contrarrestar sistemas aéreos no tripulados, informa Fox News.

El grupo NSWC Dahlgren, que ha llevado adelante este proyecto, es el mismo que trabajó en el Sistema de Armas Láser (LaWS), que tenía un propósito similar: derribar o deslumbrar aeronaves no tripuladas del cielo con un haz concentrado. Esta arma se sometió a varios años de pruebas y experimentos, pero, en última instancia, nunca se programó para uso operativo, aunque LaWS sí ha proporcionado muchas bases para la última generación de ODIN.

El programa ODIN daba hace un año sus primeros pasos. Ahora la Marina norteamericana espera instalarlos en otros barcos de la flota en los próximos años.

Ante la creciente amenaza de los drones en los conflictos bélicos, EEUU busca formas de contrarrestarlos de la manera más barata y segura posible.

El desarrollador del proyecto afirmó que ODIN se usará como un láser que desordenaría el sensor óptico de un dron. Este sistema funciona emitiendo una luz infrarroja que interfiere con los sensores electrónicos. El láser haría que un dron «pierda su camino» y se estrelle porque pierde la capacidad de apuntar y navegar.

Aunque ODIN tendrá algunas de las limitaciones de otros láseres: la lluvia, la niebla y el humo podrían limitar bastante su eficacia.