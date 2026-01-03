Los mejores vídeos del ataque de EEUU al régimen dictatorial de Venezuela

Los vídeos de la operación aérea de Estados Unidos contra la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ya se extienden por las redes. Aquí una recopilación de los mejores, imágenes impactantes de un hecho histórico en este arranque de 2026.

A primera hora de la madrugada de este sábado se produjeron varias explosiones en la ciudad de Caracas y fueron avistados aviones que sobrevolaban la capital de Venezuela, salpicada de ruido de disparos.

Medios locales hablan de detonaciones en varias bases militares y posiciones de seguridad como el complejo militar de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Precisamente, diferentes medios de comunicación reportan que la residencia del Ministro de Defensa del Cartel, Vladimir Padrino López, que está dentro de base militar de Fuerte Tiuna, habría sido objeto de las bombas.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra «territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares» de la capital del país, Caracas, y los Estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos», informó Ep.

Los ataques denunciados por el Gobierno venezolano terminan por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Emergencia nacional

Entretanto, el Gobierno venezolano ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa «en todos los Estados y municipios del país».

En concreto, Maduro ha ordenado el comienzo de una ofensiva diplomática con la presentación de las correspondientes denuncias del ataque ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) para «exigir la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense».

El régimen chavista ha advertido de que «en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia», convocando finalmente a «los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial».