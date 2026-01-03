Al menos siete explosiones en Caracas en una operación aérea de EEUU contra la narcodictadura de Maduro

Al menos siete explosiones se han producido en la madrugada de este viernes al sábado 3 de enero en Caracas, después de que el Ejército de Estados Unidos haya estado atacando embarcaciones venezolanas con cargamentos de droga en las últimas jornadas. Varios helicópteros MH-47 Chiook sobrevolaron Venezuela durante los ataques, en una operación en la que estarían teniendo como objetivo infraestructuras clave de la narcodictadura de Maduro.

Según las primeras informaciones, se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña.

Los ataques aéreos y con misiles de esta madrugada no se han limitado a la capital de Venezuela. Todo el país está bajo bombardeo, según informaciones llegadas del país caribeño.

El dictador venezolano Nicolás Maduro está actualmente acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos, y la CIA ya ejecutó un ataque aéreo con drones en un muelle utilizado por los carteles de la droga venezolanos la pasada semana, en la primera acción sobre suelo venezolano por Estados Unidos desde que comenzó la ofensiva contra los barcos encargados de distribuir droga. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya avisó de que estaba preparado para ordenar ataques sobre objetivos en territorio venezolano.

Noticia en ampliación