Desde que estalló el pasado fin de semana la guerra de EEUU e Israel contra Irán, el precio de algunas materias primas se ha disparado, como es el caso del gas y el petróleo. En concreto, a lo largo de la semana el gas llegó a experimentar unas subidas de hasta el 40%, mientras que el petróleo se incrementó hasta un 9%. En consecuencia, ya se ha podido observar cómo ha ido subiendo el precio de los combustibles, principalmente, en el caso del diésel, que en 7 días ha experimentado una crecida del 25%, lo que supone un aumento en el precio cercano a los 0,50 euros el litro.

A lo largo de esta semana se ha podido observar cómo había de un día para otro, una crecida de 5 a 6 céntimos desde que estalló el conflicto. Por ejemplo, desde el miércoles al viernes el diésel en las gasolineras BP ha experimentado una crecida de 16 céntimos. Así, en el caso del Diésel Plus ha pasado de costar 1,52 euros el litro el miércoles a encontrarse el viernes a 1,68 euros el litro. Lo mismo ha pasado con Ultimate Diésel que costaba 1,62 euros el litro el miércoles y el viernes se encontraba en 1,78 €/l.

Sin embargo, esta situación es un poco chocante, debido a que el combustible que están administrando las gasolineras ahora mismo llegó hace semanas. De igual forma, la OCU ha alertado de que el impacto del encarecimiento del petróleo debería tardar aún unos días en llegar a los surtidores y que los aumentos actuales del precio de la gasolina y el gasóleo responden a subidas previas del petróleo Brent, y no al conflicto en Oriente Medio todavía.

El diésel es el combustible que más sube en las gasolineras

El precio de la gasolina también se ha incrementado, pero en menor medida con respecto al diésel. De esta forma, la gasolina ha experimentado un crecimiento de entre 2 y 3 céntimos al día. Por tanto, esto supone una subida a la semana de 21 céntimos, y un incremento del precio del 10% en 7 días. Por ejemplo, la gasolina sin plomo 95 (Euro Super) de BP ha pasado de costar el miércoles 1,57 euros el litro a valer el viernes 1,64. Mientras que la gasolina sin plomo 98 (Ultimate Gasolina) ha pasado de 1,72 €/l a 1,79.

Estos incrementos también se han podido observar en las gasolineras low cost, como es el caso de Petroprix y Ballenoil. En el caso de Ballenoil, ha habido un incremento en tres días de 5 céntimos en el diésel y de 2 céntimos en la gasolina. Mientras que en Petroprix, un cliente que acude habitualmente a esta gasolinera ha asegurado a OKDIARIO que se ha percatado de que «los precios se han incrementado un 11% desde el martes al miércoles en el caso del diésel, pasando de 1,279 euros el litro a 1,419. Además de que en un día subieron el precio dos veces, por lo que desde el lunes ya se observan unos incrementos del 25% en los precios».