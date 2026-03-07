Lo tiramos a la basura pero éste aparato que tenemos todos en casa tiene 450 mg de oro

Todos en casa, tenemos un cajón en el que lo más seguro es que hayamos dejado móviles antiguos. Pero también es posible que con tanto ordenador y portátiles que usamos, que tengamos también placas electrónicas que quedaron obsoletas, pequeños dispositivos que dejaron de funcionar o cargadores que ya no usamos. Suelen acumularse durante años hasta que un día los tiramos sin pensarlo. Sin embargo, lo que nadie se podría llegar a imaginar es que muchos de esos aparatos contienen una cantidad de oro más que notable. Y no, no se trata de una leyenda o de una creencia, tiene una base científica a través de un reciente estudio.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich ha puesto cifras a una idea que siempre había sobrevolado el sector y que era que en los componentes electrónicos cotidianos hay oro de 22 quilates que puede recuperarse mediante un sistema mucho más sostenible que los métodos industriales tradicionales. De este modo, la investigación que se ha llevado a cabo no sólo es relevante desde el punto de vista químico sino que también señala hacia un cambio profundo en la economía circular. Con la posibilidad de que se recuperen metales preciosos, para lo que se exige perfiles profesionales nuevos, desde técnicos especializados en residuos electrónicos hasta operadores formados en química aplicada, se permite reducir la dependencia de la minería tradicional y, a la vez, dar valor a materiales que hasta ahora terminaban enterrados o exportados sin aprovechamiento real. Los expertos coinciden en que, si se impulsa a gran escala, podría abrirse un nicho laboral sólido, unido directamente a la transición ecológica y al crecimiento de la industria del reciclaje.

Éste aparato que tenemos todos en casa tiene 450 mg de oro

El método suizo ha llamado la atención porque utiliza un material tan inesperado como eficaz: esponjas fabricadas a partir de fibrillas proteicas derivadas de la industria del queso. Una vez que los dispositivos electrónicos se disuelven en soluciones que separan sus metales, estas esponjas actúan como un imán y capturan los iones de oro. Después, un tratamiento térmico convierte esas partículas retenidas en pequeñas pepitas. Las pruebas realizadas hablan por sí solas ya que con apenas veinte placas base antiguas se han logrado obtener 450 miligramos de oro de 22 quilates. Es una cifra sorprendente si pensamos que proviene de objetos que, en la mayoría de hogares, se tiran sin ningún tipo de valoración o sin que los tengamos en cuenta pensando que ya no sirven para nada.

Por qué este descubrimiento cambia el valor de la basura electrónica

La basura electrónica es uno de los residuos que más crece en el mundo. Cada año se generan miles de toneladas de dispositivos que, aun sin funcionar, conservan materiales valiosos que no se recuperan. El hallazgo de ETH Zurich aporta una alternativa que combina sostenibilidad y rentabilidad, justo en un escenario en el que la sociedad empieza a exigir modelos de consumo que sean más respetuosos con el entorno. Recuperar este oro no sólo evita que los aparatos acaben en vertederos; también reduce el impacto ambiental asociado a la extracción minera, que es uno de los procesos más contaminantes y costosos del planeta.

Beneficios reales para la economía circular y el empleo

Este avance para poder extraer (o recuperar) oro a partir de los dispositivos electrónicos que acumulamos en las casas, como los móviles, abre una serie de ventajas que van más allá del oro recuperado. Entre las más destacadas:

Recuperación eficiente de un metal precioso , lo que disminuye la necesidad de tener que recurrir a minas tradicionales.

, lo que disminuye la necesidad de tener que recurrir a minas tradicionales. Creación de nuevos perfiles profesionales que estén especializados en reciclaje y en los tratamientos tecnológicos.

que estén especializados en reciclaje y en los tratamientos tecnológicos. Reducción del volumen de residuos electrónicos que acaban contaminando el entorno y medio ambiente.

que acaban contaminando el entorno y medio ambiente. Impulso a la innovación sostenible, con líneas de investigación y desarrollo que hasta la fecha no existían.

Cada uno de estos puntos encaja en el modelo de economía circular que tantas administraciones y empresas buscan implantar en la actualidad. Transformar residuos en recursos, generar empleo y reducir la contaminación deja de ser una aspiración para convertirse en una posibilidad que sea ciertamente real.

Un futuro en el que tirar un aparato sin pensar será cosa del pasado

La pregunta ahora es si esta técnica podrá aplicarse a gran escala y si habrá voluntad política e industrial para impulsarla. Lo que sí parece claro es que la idea de considerar un móvil viejo, un router estropeado o una placa electrónica como simple basura está cambiando. El hallazgo suizo demuestra que, dentro de esos objetos, hay valor económico, oportunidades laborales y un potencial enorme para un sector que apenas está empezando a tomar forma. Quizá dentro de unos años dejemos de tirar estos aparatos sin pensarlo y empecemos a verlos como lo que realmente son: una materia prima que hemos ignorado durante demasiado tiempo.