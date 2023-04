Por qué añoramos los móviles antiguos 20 años después

Los móviles antiguos siguen despertando curiosidad e interés. Probablemente todavía tengas en alguno de tus cajones algún teléfono de hace más de 20 años. Antes de la aparición del smartphone, los teléfonos tenían funciones más limitadas, pero quizás por eso ahora nos vemos de una manera diferente. ¿Por qué los móviles antiguos nos siguen gustando tanto?

Móviles antiguos: la razón de su magia

Son varios los factores para entender por qué un teléfono tan antiguo se resiste a desaparecer de todo de nuestra vida, y de cuando en cuando lo sacamos para comprobar cuánto hemos avanzado.

Batería eterna

Ahora es motivo de admiración que un teléfono aguante prácticamente dos días encendido y dándole un uso corriente. Los teléfonos móviles de hace dos décadas no tenían ese problema, su consumo era muy pequeño, por lo que la batería era prácticamente eterna.

Sencillos de usar

Un smartphone no deja de ser una pequeña computadora, pero un teléfono antiguo era muy básico y se usaba para llamar básicamente.Los mensajes de texto también eran otras de las funcionalidades punteras, pero fuera de esas dos opciones, el teléfono no tenía mucha más complicación.

No nos tenían enganchados

Al menos de la misma manera que ahora, que podemos desbloquear el teléfono más de 100 veces en menos de 24 horas. Los teléfonos se usaban para lo que se usaban, y quizá le dedicabas algo más de tiempo si tenías algún juego como el famoso de la serpiente, propio de los dispositivos Nokia. Pero coger el teléfono era cuestión de una necesidad, no una forma de matar el tiempo.

Eran indestructibles

Ahora, tener un smartphone es estar completamente en un ay, que no se nos caiga, que la pantalla no se rompa, que no se le haga ninguna marquita. En la época de los teléfonos antiguos no existía el concepto funda, si queríamos personalizarlo cambiábamos directamente la carcasa. Y no te preocupabas si el teléfono se caía, lo más probable es que no sufriese ningún tipo de daño.

Diseños emocionantes

Sus diseños también nos traen muchas emociones agradables. Por ejemplo, quien tenía un Nokia 32 10, añoraba no disponer de un 8210, que era el culmen del diseño y del tamaño compacto. Otros fabricantes también nos dejaron verdaderas joyas que todavía recordamos con mucho cariño. ¿Quién no recuerda los colores de los Alcatel One Touch Easy?

En la actualidad, son teléfonos que ya no podemos utilizar porque no tenían banda 3G, pero quitarles el polvo de vez en cuando y volver a encenderlos supone sacarlos del ostracismo y recordar una época pasada en la que el mundo de la telefonía móvil era quizás más emocionante que ahora. ¿Cual fue el teléfono móvil de aquella época que te hace sacar una sonrisa y hacer que lo recuerdes con cariño?