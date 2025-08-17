Incendios en España, en directo: fuegos activos en Galicia y Castilla y León, carreteras cortadas y última hora de los afectados

La ola de incendios que está arrasando España ha dejado miles de afectados y varios fallecidos. En menos de una semana, más de 100.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego. Actualmente, el país se enfrenta a más de 19 focos activos, siendo las comunidades más afectadas Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Pedro Sánchez se desplazará este domingo a las zonas más afectadas por los incendios de Orense y León. Durante su visita, el presidente del Gobierno mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación.

