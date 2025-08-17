Incendios en España, en directo: fuegos activos en Galicia y Castilla y León, carreteras cortadas y última hora de los afectados
Sigue en directo la última hora de los incendios en España hoy
La ola de incendios que está arrasando España ha dejado miles de afectados y varios fallecidos. En menos de una semana, más de 100.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego. Actualmente, el país se enfrenta a más de 19 focos activos, siendo las comunidades más afectadas Galicia, Castilla y León y Extremadura.
Pedro Sánchez se desplazará este domingo a las zonas más afectadas por los incendios de Orense y León. Durante su visita, el presidente del Gobierno mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación.
Sigue en directo en OKDIARIO la última hora de los incendios activos, todos los cortes en las carreteras del país, situación de la línea ferroviaria, el estado de los evacuados, los heridos y el balance de víctimas.
Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Zamora y Orense
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Orense sigue suspendida a causa de los incendios que asolan la provincia orensana.
🔔 ACTUALIZACIÓN GALICIA 8:00 HORAS
🔴 Continúa suprimida la circulación entre Zamora y Ourense.
🟠 Suspendida la circulación entre A Rua Petín y Villamartín. Transporte por carretera entre Ponferrada y Ourense.
Qué es una tormenta seca y por qué puede agravar un incendio
Las tormentas secas son aquellas que llegan acompañadas de aparato eléctrico (rayos) y de fuertes rachas de viento. Apenas traen lluvia porque ésta se evapora antes de caer a causa de las altas temperaturas. Pueden complicar los incendios debido a que los rayos pueden encender nuevos focos y a que el viento puede modificar la trayectoria de las llamas de manera sorpresiva.
Una tormenta seca agrava el incendio en Porto (Zamora)
Este sábado, 16 de agosto, una tormenta seca agravó el estado del incendio de Porto, en la provincia de Zamora. Las fuertes rachas de viento y el aparato eléctrico provocado por esta tormenta hicieron que uno de los focos avanzara más de 14 kilómetros.
La ola de calor complica la extinción de los incendios
Los incendios avanzan sin control y la ola de calor que nos acompaña desde hace ya dos semanas no ayuda a controlar el avance de las llamas. Este domingo se esperan temperaturas de hasta 45 grados en algunos puntos del país y Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana estarán en aviso rojo. El resto de regiones, en alerta naranja o amarilla.
17/08 09:00 Avisos activos hoy y mañana en España por temperaturas máximas, costeros, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.
El Rey y Robles visitarán hoy el cuartel de la UME en Torrejón
Según se recoge en la agenda de La Moncloa, la ministra de Defensa -Margarita Robles- acompañará hoy al Rey Felipe en su visita al cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Sánchez presidió este sábado desde La Mareta una reunión sobre los incendios
Tras varios días de incendios, que han arrasado decenas de miles de hectáreas -alrededor de 115.000, según los últimos datos-, especialmente en Castilla y León y Galicia -y dejado tres fallecidos-, Pedro Sánchez ha reaparecido este sábado para presidir la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) que aborda la situación provocada por los fuegos.
Sánchez visita hoy las zonas más afectadas por los incendios en Orense y León
Después de una semana con el país ardiendo, Pedro Sánchez ha salido de La Mareta (Lanzarote) para visitar las zonas más afectadas por los incendios. El presidente del Gobierno estará este domingo en Orense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado.
Ayuso visita el parque de bomberos de Las Rozas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita hoy el Parque Central de Bomberos y hace balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña Infoma 2025, activa desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre, así como de los medios enviados a los operativos de extinción de incendios forestales en otras regiones.