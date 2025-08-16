Incendios en León: 11 localidades desalojadas por el avance de dos nuevos fuegos, uno procedente de Orense

Al menos 11 localidades han sido desalojadas este sábado 16 de agosto por los incendios en León con el avance de dos nuevos fuegos, uno de ellos procedente de Orense. La situación en León así se complica. La provincia de León ha vivido una jornada crítica este sábado debido a la declaración de dos nuevos incendios, uno en Canalejas (Almanza) y otro en Gestoso. El segundo de los incendios citados de León en Gestoso supone la entrada en la provincia de las llamas procedentes de Orense, lo que ha generado especial alarma entre los servicios de emergencia.

Evacuaciones y desplazamiento de vecinos

En el incendio de Canalejas, declarado a las 16:30 horas de este sábado 16 de agosto, la Junta de Castilla y León ha elevado el nivel de gravedad potencial (IGR) a 2, debido a la posibilidad de que el fuego afectara a más de 30 hectáreas forestales y pusiera en riesgo a la población.

Como consecuencia, se ha ordenado la evacuación de cinco localidades: Canalejas (20 vecinos), Calaveras de Abajo (70) y Calaveras de Arriba (50), todas del Ayuntamiento de Almanza, así como Valcuende (40) y La Espina (20), que se han desplazado al colegio de Puente Almuhey.

Por su parte, el fuego de Gestoso, que se declaró a las 18:49 horas, también alcanzó nivel 2 y obligó a evacuar seis localidades: Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sanvitul y Lusio. Los vecinos se han trasladado a Villafranca del Bierzo, siguiendo los protocolos de protección civil.

Los incendios se han visto agravados por las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos, condiciones que los expertos califican de «explosivas» y que dificultan enormemente las labores de extinción. Algunos fuegos, como el de Barniedo de la Reina, que estaba prácticamente controlado, se han reactivado, obligando a mantener evacuadas varias localidades. Otros incendios, como los de Fasgar, Anllares del Sil y Paradiña, requieren esfuerzos constantes para contenerlos debido a reactivaciones repentinas.

Impacto general en la provincia

Actualmente, los incendios de León han provocado que más de 1.200 personas hayan sido evacuadas por cinco activos de nivel 2 y otros dos de nivel 1. Además, hay cuatro incendios activos sin riesgo y seis ya controlados. Los servicios de emergencia priorizan la protección de la población y de sus propios equipos frente a la extinción directa, dada la virulencia de los fuegos y la amenaza para la vida humana y los bienes.

Situación de otros incendios recientes

Mientras tanto, el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó en Zamora y pasó a León, ha mostrado una evolución más favorable. Tras haber causado la muerte de dos jóvenes brigadistas en Nogarejas, los últimos 2.500 evacuados han podido regresar a sus hogares, lo que ofrece un respiro en medio de una situación general de emergencia en la provincia.

Pronóstico de los incendios en León

Las autoridades insisten en que las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables, con vientos fuertes y cambiantes que podrían reactivar los fuegos y complicar su control. La combinación de factores hace que los incendios de León se consideren de extrema gravedad, con un riesgo elevado para la población y los bienes a gran escala.