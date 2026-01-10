National Geographic lo tiene claro: es uno de los pueblos marineros más bonitos del País Vasco y es perfecto para una escapada de invierno

Ahora que estamos en pleno invierno, seguro que te apetecerá alguna que otra escapada y es que algunos destinos parece que ganan fuerza cuando llega el frío. Son sitios donde si bien todo parece más tranquilo, también cuentan con elementos que siempre asociamos al verano, como el mar, pero que también son perfectos cuando hace frío. Y en este contextos, National Geographic ha vuelto a mirar hacia el País Vasco para elaborar su lista de los pueblos más bonitos de la región y, entre ellos, aparece un nombre que siempre despierta cierta fascinación: Mutriku. Un pueblo marinero que guarda siglos de historia, oficio y un paisaje que se mantiene fiel a su origen.

Lo interesante es que, a diferencia de otros destinos que viven sobre todo del verano, Mutriku tiene un encanto especial durante el invierno. La revista lo cita como uno de esos lugares que conservan la esencia marinera más pura, donde el pasado ballenero todavía se siente en las calles y en la forma en la que se ordena el pueblo, casi en vertical, mirando al Cantábrico desde diferentes alturas. Y quizá por eso es una escapada tan tentadora cuando el clima se vuelve más fresco. El reportaje subraya que cada pueblo del País Vasco tiene una personalidad marcada por su paisaje. En Mutriku, ese carácter se nota en los muelles, en las casas que trepan por la ladera y en un casco antiguo que ha sabido conservar su identidad sin renunciar a recibir visitantes. El invierno, dicen, le sienta especialmente bien porque permite disfrutarlo con calma, sin prisas y sin aglomeraciones.

National Geographic recomienda uno de los pueblos más bonitos del País Vasco

Mutriku fue, durante siglos, un puerto ballenero de referencia, y parte de esa historia continúa visible en sus calles. La imagen más reconocible sigue siendo la del puerto con sus barcas tradicionales y la Antigua Lonja, un edificio que mantiene una báscula romana colgada en la pared y que actúa como recordatorio de aquel pasado comercial. Sus soportales y su estructura alta conforman una de las estampas más fotografiadas del pueblo.

La revista destaca algo que cualquiera percibe en cuanto empieza a caminar por Mutriku: se visita en vertical. El pueblo sube y sube, y en ese ascenso aparecen algunas de las casas torre más importantes de Guipúzcoa, como la Torre Berriatua, considerada el mayor ejemplo medieval que se conserva en la zona. Ese trazado empinado es parte de su carácter, y también una de las razones por las que ofrece vistas tan espectaculares sin necesidad de alejarse mucho del centro.

En lo alto esperan casonas que hablan de otra época, cuando el comercio marítimo impulsó la riqueza local. National Geographic cita construcciones como la Casa Galdona, el Palacio Zabiel o el Arrietakua, con sus escudos, aleros amplios y proporciones imponentes, que muestran la importancia que el negocio pesquero y el comercio tuvieron en Mutriku. Pasear por estas calles es recorrer capítulos enteros de la historia marinera vasca.

Un destino perfecto para una escapada de invierno

Mutriku combina mar, patrimonio y calma, una mezcla que en invierno funciona especialmente bien. El puerto ofrece además, una de las postales más bonitas del litoral vasco en días de mar agitado (aunque siempre observado desde la distancia), y el casco histórico invita a subir sin prisa, parando en miradores o pequeños rincones donde se escucha el Cantábrico aunque no se vea. Es un viaje corto pero muy completo, ideal para quienes buscan desconexión sin renunciar a un entorno auténtico.

Además, su ubicación permite extender la visita a otros enclaves de la costa guipuzcoana o disfrutar de la gastronomía local, que mantiene ese vínculo directo con el mar. No es un pueblo que necesite muchas horas para capturar al visitante, pero sí es de esos lugares que se recuerdan por la fuerza de su paisaje y la sensación de haber estado en un sitio verdadero, sin artificios.

Otros pueblos que National Geographic incluye en la lista

Aunque Mutriku ocupa un lugar destacado, National Geographic menciona otros pueblos que también considera imprescindibles en una ruta por el País Vasco. Entre ellos aparecen Hondarribia, con su casco amurallado y su barrio de pescadores lleno de vida; Lekeitio, con su basílica gótica y su puerto tradicional; Elciego, uno de los destinos más singulares de Álava; Tolosa, con su mercado y su patrimonio cultural; o Getaria, tierra de navegantes, viñedos y arquitectura medieval.

La revista recuerda que el País Vasco es un mosaico de paisajes marcado por montes, rías, playas y pueblos que parecen hechos a medida del entorno. Y Mutriku, con su trazado vertical, su puerto vivo y su historia marinera, encaja de lleno en esa idea.