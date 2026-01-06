Así es el pequeño pueblo de Soria donde vive sólo una persona: «temo que esto desaparezca»

Hay un pueblo de Soria dónde vive solo una persona, está a punto de desaparecer, aunque es uno de los enclaves que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperado. Es hora de apostar claramente por lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el ambiente rural se ha convertido en una auténtica utopía. Son tiempos de aprovechar al máximo algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Vivir en un pueblo puede ser un pequeño placer. El espacio en el que podemos crear un proyecto vital puede ser mayor, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos empezar a tener en consideración. Un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de apostar claramente por un lugar que puede desaparecer, aunque, hasta ahora, es el lugar en el que ha quedado una sola persona, viviendo en un lugar en el que todo puede acabar siendo posible.

El miedo a que desaparezca un pueblo mítico

El éxodo rural de los pueblos a las ciudades se ha convertido en algo que ha acabado con algunos de los puntos destacados de este país. España necesita de estos puntos globales que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, la realidad es que hay algunos pequeños enclaves que deberemos empezar a tener en consideración.

Vivir en un pequeño pueblo puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estos pueblos con encanto de la España más rural pueden desaparecer por momento. El problema es que van perdiendo habitantes, hasta que llega un punto en el que todo puede acabar siendo posible. Con ciertas novedades que serán las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este es el pequeño pueblo de Soria donde vive sólo una persona

Una persona es la que vive en un pueblo pequeño de Soria que se ha convertido en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, con algunas novedades en las que todo puede ser posible.

Fernando del Amo llegó con poco más de 20 años a este pueblo de Soria del que se ha convertido en el único habitante. Benamira era el pueblo donde sus abuelos tenían casa, decidió independizarse sin pagar alquiler y este gesto le ha llevado a vivir durante más de 15 años en este lugar.

Tal y como se presenta este pueblo en su web: «Benamira es una pequeña localidad de la provincia de Soria, de la Comarca de Arcos de Jalón, que forma parte actualmente del municipio de Medinaceli, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, junto con otras 14 pedanías, aunque en el pasado constituía un municipio independiente. El gentilicio de Benamira es benamirense, y el nombre de Benamira es de origen árabe, lo que con toda probabilidad apunta que Benamira ya existía al menos desde la ocupación musulmana de la península ibérica. Más concretamente el origen de Benamira puede circunscribirse a la época de dominación musulmana de Medinaceli (Madina Salim), fundada por Salim ibn Waramal bajo el emirato de Muhammad I (852-886). El fin de esta dominación llega en 1122 cuando Alfonso I de Aragón recupera Medinaceli para manos cristianas. Es por tanto en este periodo entre los siglos IX y XII cuando tiene con toda seguridad el origen de Benamira con el nombre que ha conservado hasta nuestros días. Sin embargo los primeros documentos escritos que hemos podido encontrar en los que aparece el pueblo de Benamira, datan de la segunda mitad del siglo XIV, concretamente la «Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos«, en el Tomo II (1912), en la que figura una relación de los arciprestazgos de la diócesis de Sigüenza con sus respectivas aldeas, entre ellos está el de Medinaceli, como perteneciente a la diócesis seguntina, y en el listado de pueblos ya aparece la parroquia de Benamira».

Siguiendo con la misma explicación: «Más adelante aparece Benamira en distintos Diccionarios Geográficos y Censos Históricos de la Provincia. Según el censo de 1842 contaba con 59 hogares y 241 vecinos. Su economía se basaba fundamentalmente en la agricultura de subsistencia, siendo los cultivos más extendidos los cereales, cáñamo, garbanzos y hortalizas; y en la ganadería, principalmente ovejas, cerdos y gallinas, además de los animales destinados al campo como bueyes, asnos y mulas. Tras la guerra civil en la que perdieron la vida o fueron heridos varios habitantes de Benamira, las condiciones se endurecieron ligeramente, aunque la economía de auto suficiencia permitió que las consecuencias de la guerra, más allá de las pérdidas humanas, no tuvieran un gran impacto en los años posteriores. En la segunda mitad del siglo XX se constituyó una cooperativa agraria, lo que mejoró sensiblemente las condiciones de trabajo y vida de los habitantes de Benamira, permitiendo adquirir maquinaria común para trabajar el campo y colectivizando las tareas. Con el despoblamiento del pueblo, a finales de los años 70, la cooperativa fue perdiendo actividad hasta finalmente desaparecer. En esos años 70 el pueblo fue despoblándose poco a poco. Tras la emigración de los años 60 del campo a las grandes ciudades solo quedaron 48 hogares y 182 habitantes, desapareciendo como municipio independiente, e integrándose en el municipio de Medinaceli como barrio de este».