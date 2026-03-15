Cómo participar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid: normas, quién puede y cómo ser patrocinador

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es la principal cita de la moda española y una de las plataformas más importantes para la promoción, proyección internacional y visibilidad del talento creativo del país. Organizada por IFEMA Madrid, la pasarela se celebra dos veces al año en el pabellón 14.1 de la Feria de Madrid, además de utilizar distintos espacios emblemáticos de la ciudad de Madrid, convirtiéndose en un escaparate del diseño contemporáneo.

El evento reúne tanto a diseñadores consolidados del panorama nacional como a nuevos creadores que comienzan su trayectoria. En este sentido, la plataforma EGO tiene un papel fundamental, ya que permite a jóvenes talentos presentar sus colecciones y darse a conocer dentro de la industria. La pasarela se desarrolla bajo una visión estratégica basada en cuatro ejes principales: el apoyo al talento emergente y consolidado, el fortalecimiento de la industria de la moda, la internacionalización del evento mediante la atracción de marcas, compradores y medios internacionales, y el compromiso con la artesanía y la sostenibilidad.

Quién puede participar en la Fashion Week de Madrid

La solicitud de participación es el primer paso para que diseñadores y marcas de moda puedan formar parte de cada edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid). Para ello, los interesados deben completar y enviar a IFEMA Madrid la solicitud oficial de participación, que se publica en la página web del evento. Presentar esta solicitud implica aceptar completamente tanto las normas específicas del certamen como las normas generales de participación establecidas por IFEMA Madrid.

Una vez recibidas las solicitudes, el Comité de Moda se encarga de analizarlas siguiendo los criterios de evaluación y puntuación establecidos en las normas específicas de participación. Todos los diseñadores o marcas, independientemente de si han participado o no en ediciones anteriores, son evaluados por cada miembro del comité con una puntuación máxima de 10 puntos. Para poder participar en MBFWMadrid es imprescindible obtener al menos cinco puntos. Aquellos que obtengan una puntuación inferior no podrán formar parte del evento. Por tanto, haber participado en ediciones anteriores no garantiza la presencia en futuras convocatorias.

Con los resultados de estas evaluaciones, el Comité de Moda elabora una propuesta de lista de participantes para la edición correspondiente. La puntuación obtenida por cada diseñador o marca será determinante para acceder a la celebración de su desfile dentro del formato organizado por IFEMA Madrid.

Cómo participar en EGO

En cuanto a las modalidades de participación, MBFWMadrid ofrece varias opciones adaptadas a las necesidades de cada diseñador o marca.

Una de ellas es el desfile OFF en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, que incluye la participación de dieciséis modelos, servicios de maquillaje y peluquería, emisión en streaming del desfile, fotografías oficiales, presencia destacada en la plataforma web y redes sociales del evento, difusión en medios de comunicación y participación en acciones de comunicación antes, durante y después del evento. Además, se proporciona apoyo a los equipos de comunicación del diseñador.

Otra modalidad es el desfile principal, que también cuenta con 16 modelos, maquillaje y peluquería profesional, retransmisión en streaming, cobertura fotográfica y una pantalla LED para reforzar la puesta en escena. Al igual que en la modalidad anterior, incluye visibilidad en la web y redes sociales del evento, difusión mediática, participación en acciones de comunicación y apoyo al equipo de comunicación del diseñador.

Por último, existe la modalidad de presentación performance en IFEMA, Pabellón 14.1, que está pensada para formatos más conceptuales o escénicos. En este caso participan ocho modelos y también se ofrecen servicios de maquillaje y peluquería, emisión en streaming, fotografías oficiales, presencia en la web y redes sociales, difusión en medios y participación en acciones de comunicación antes, durante y después del evento, junto con el apoyo al equipo de comunicación del diseñador o la marca.

Patrocinador

La Comunidad de Madrid se ha convertido en nuevo patrocinador oficial de EGO, reforzando su apoyo al talento joven dentro de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este acuerdo coincide con el 20 aniversario de EGO, plataforma creada en 2006 para impulsar a nuevos diseñadores españoles. La iniciativa forma parte de la estrategia regional para posicionar Madrid como destino internacional de turismo creativo y cultural. Además, la alianza busca fortalecer el ecosistema de moda emergente y dar visibilidad global a las nuevas generaciones de creadores, conectando creatividad, industria y proyección internacional de la pasarela madrileña.

Normas

El diseñador o marca participante en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid debe cumplir diversas obligaciones relacionadas con derechos de imagen y propiedad intelectual frente a IFEMA Madrid. IFEMA será titular de los derechos sobre la producción audiovisual generada durante el evento y podrá comercializar los desfiles en distintos medios. Si el diseñador contrata modelos directamente, deberá obtener y presentar la cesión de derechos de imagen; en caso de menores de 16 años, se requerirá autorización de sus tutores con al menos 15 días de antelación. Además, el diseñador garantiza que posee todas las licencias necesarias sobre música, coreografías y obras utilizadas, asumiendo la responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros.