Agenda completa de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid 2026

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid regresará a la capital española del 17 al 22 de marzo de 2026, en una edición que vuelve a consolidar la pasarela como uno de los eventos más importantes del calendario de la capital. Los desfiles principales tendrán lugar en IFEMA Madrid, aunque el 17 de marzo, que es el primer día, estará dedicado a actividades de apertura y a eventos en zonas emblemáticas de la ciudad, como el Palacio de Cibeles, Palacio de Fernán Núñez o el Teatro Infanta Isabel.

Más de 30 diseñadores presentarán sus colecciones otoño-invierno 2026/2027 entre desfiles y actividades paralelas. A continuación, te contamos qué día y a qué hora desfilan los nombres más importantes.

Martes 17 de marzo

El día de apertura no incluye desfiles en IFEMA, pero sí una serie de eventos previos, como presentaciones y encuentros con diseñadores. La jornada inaugural se centra en el formato «Desfiles en la Ciudad». Este día está reservado para presentaciones en ubicaciones singulares.

Miércoles 18 de marzo

El segundo día continúa conquistando Madrid fuera de IFEMA. Es el turno de firmas que apuestan por el diseño de autor. Nombres como Isabel Sanchís y Pedro del Hierro suelen liderar estas jornadas previas, llevando sus colecciones a entornos palaciegos o galerías de arte, dándole un aire más sofisticado, preparando el terreno para la llegada al recinto ferial.

Jueves 19 de marzo

El jueves los desfiles se trasladan al Palacio de Fernán Núñez desde las 10:30 con ManéMané, cuyo diseñador es una de las figuras más transformadoras de la moda española contemporánea. A las 13:30 horas se podrá disfrutar de la moda de MANS, cuyo diseñador está influenciado tanto por los ateliers de Saville Row como por el patronaje japonés.

Viernes 20 de marzo

El pabellón 14.1 de IFEMA abre sus puertas. La explosión de color y el universo inconfundible de Ágatha Ruiz de la Prada liderarán una jornada de máxima expectación. Junto a ella, el glamour de Hannibal Laguna y la proyección internacional de Custo Barcelona convertirán iFEMA en el gran epicentro de las tendencias.

Sábado 21 de marzo

El sábado 21 la pasarela se tiñe de arquitectura textil. Angel Schlesser y Fely Campo aportarán la sobriedad, mientras que Lola Casademunt by Maite pondrá la nota de la tendencia más comercial, destacando además como una firma de referencia nacional en complementos de pelo y accesorios de mujer.

Domingo 22 marzo

El broche final a la semana de la moda española vendrá de la mano de EGO, que es la plataforma de la Mercedes-Benz Fashion Week dedicada a impulsar a diseñadores emergentes y jóvenes talentos, y que se celebra dos veces al año en IFEMA Madrid. Entre los diseñadores están Maikarfi, Maison Gracen, Pringa, Bonet, Caducifolium y Antonio Acuario.